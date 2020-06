Comune di Spinea: sostegno ad attività, a famiglie e nuovo sito Internet

Sostegno delle attività produttive, artigianali, professionali e delle famiglie: le iniziative del Comune di Spinea.

Per quanto riguarda la Tari (tassa sui rifiuti) è previsto un contributo sulla tariffa variabile per 6 mesi, per le famiglie, mediante autocertificazione: sono stati stanziati per questo 20 mila euro, scrive il Comune, con l’avanzo di amministrazione. Altri contributi economici andranno ai nuclei in difficoltà per il pagamento degli affitti di casa: il fondo in questo caso ammonta a 40 mila euro da richiedere sempre con l'autocertificazione entro il 24 luglio. Per l'emergenza Covid sono previsti 100 mila euro che andranno, scrive il Comune, alle famiglie con minori e in condizioni di fragilità, ad esempio dove non ci sono persone che attualmente lavorano o che hanno contratti bloccati. Il fondo prevede sostegni di vario tipo: spese condominiali, utenze, spese mediche. Sospese le riscossioni dei canoni di locazione sulle proprietà comunali e prevista la restituzione di quanto già versato.

Attività produttive

Per le imprese è previsto l'esonero per 6 mesi di Tosap (tassa sull'occupazione di suolo pubblico) a tutte le attività che hanno dovuto chiudere per Covid-19, mediante autocertificazione. La Tari, sempre per le attività che hanno dovuto sospendere causa virus, è bloccata per tre mesi per la parte variabile della tariffa o proporzionalmente al periodo di chiusura. Per questo il Comune avrà una minor entrata di 130 mila euro che andrà a coprire con l’avanzo di amministrazione. Sarà Veritas a stornare le somme direttamente dalle prossime bollette dei rifiuti. A sostegno delle aziende colpite dall'emergenza è previsto un fondo per assegnare un contributo forfettario: l'importo destinato è di 150 mila euro. Continua anche la distribuzione dei buoni spesa: va presentata richiesta entro il 25 giugno. Le domande che perverranno dal 26 al 30 giugno 2020 verranno inserite in una lista di attesa e valutate in base alle risorse disponibili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sito internet

Il Comune ha portato avanti anche il progetto di «svecchiamento» del sito web istituzionale. La pagina Internet avrà una grafica più pratica e «renderà maggiormente fruibili i servizi per i cittadini digitali», scrive l'amministrazione. Sarà possibile scaricare direttamente certificati anagrafici e inviare pratiche, prenotare appuntamenti con l’amministrazione o con gli uffici. È prevista l’implementazione della copertura per il wi-fi cittadino e progetti di educazione digitale e alfabetizzazione informatica.