Intesa Sanpaolo per i danni del maltempo nel Veneto: plafond di 15 mln per famiglie e imprese

Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 15 milioni di euro per finanziamenti a condizioni agevolate destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni a causa degli straordinari eventi atmosferici che hanno colpito in questi giorni il Veneto, in particolare le province di Venezia, Padova e Rovigo