A Venezia emorragia nel commercio al dettaglio: -277 in dieci anni. Alberghi su

Da 1.605 a 1.328 attività dedicate al commercio al dettaglio (-277 unità) in dieci anni, dal 2008 al 2017, nel centro storico di Venezia. Mentre al di fuori del centro storico si è passati da 2.196 a 2.127 (-69). Processo inverso per alberghi, bar e ristoranti, che in centro storico sono passati da 1.146 a 1.335 (+189) e in terraferma da 1.217 a 1.336 (+119). Sono i dati presentati da Confcommercio nel dossier denominato "demografia d'impresa nei centri storici", presentato giovedì a Roma.

"Potenziale declino"

L'associazione inserisce il capoluogo veneto nella lista delle città considerate nella situazione di "potenziale declino commerciale", al pari di altre come Trieste e Genova: si tratta di centri in cui calano sia i negozi con sede fissa, sia gli ambulanti, sia la popolazione. "Vitali", invece, altri capoluoghi in cui il commercio al dettaglio è maggiormente in salute: è il caso di Trento, Bergamo, Firenze e altri. Secondo Confcommercio, in media, nelle città medio-grandi italiane si è assistito a una riduzione dell'11,9% dei negozi in sede fissa.

Segno "più" per farmacie e telefonia

Suddividendo in categorie merceologiche, a Venezia centro storico si assiste a un calo nel settore alimenti e bevande (da 134 a 117), tabacchi (da 72 a 64), articoli culturali (da 115 a 67). Unici capitoli in aumento informatica e telefonia (+2) e farmacie (+3). Il settore ricettivo (alberghi) sale da 387 a 534 (+147), quello ristorativo (bar e ristoranti) da 759 a 800 (+41).

Roadshow sulla rigenerazione urbana

Innovazione, sport, cultura, turismo e accessibilità sono alcuni dei temi per la rinascita delle città che Confcommercio affronterà quest’anno con sperimentazioni nell’ambito dei laboratori nazionali sulla rigenerazione urbana, in collaborazione con Anci. In concomitanza ci sono le tappe del roadshow “Dare forma ai fondi”, organizzato dalla delegazione europea dell'associazione e patrocinato dal Parlamento europeo, per una partecipazione vincente delle città italiane all’agenda urbana europea.