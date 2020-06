Economia circolare e decarboning: Eni e Fincantieri rinnovano l'accordo

Eni e Fincantieri annunciano «nuove frontiere tecnologiche» verso il decarboning e il potenziamento dell'economia circolare, di cui un esempio, in fase di svuluppo, è in piedi alla Raffineria di Marghera. L’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, e quello di Fincantieri, Giuseppe Bono, hanno voluto continuare ed estendere la collaborazione iniziata nel 2017 in Ricerca e Sviluppo, firmando un impegno. Le attività riguardano i temi di waste (rifiuto) to energy (si è già prevista la possibilità di utilizzare plastiche e materiali non riciclabili per la realizzazione di idrogeno attraverso un apposito impianto), sulla produzione e trasporto di vettori energetici come il gas naturale, il metanolo o l’idrogeno, sulle applicazioni di fuel cells e sullo sviluppo di tecnologie rinnovabili off-shore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso del triennio del precedente accordo, Eni e Fincantieri hanno collaborato a progetti alla produzione off-shore con approccio modulare e reversibile, applicando un brevetto Fincantieri, un Floating Gas to Methanol con tecnologia Eni e un Floating Independent Power Plant. «Grazie alle sinergie sviluppate, Fincantieri ed Eni possono sostenere lo sviluppo sostenibile del Paese - dice Descalzi -. Stiamo lavorando alla transizione energetica fornendo energia in maniera redditizia e, al contempo, ottenendo un’importante riduzione dell’impronta carbonica. Nel mix produttivo di Eni il gas, la fonte di energia fossile a più basso impatto emissivo, rappresenterà una componente crescente nei prossimi anni: il 60% nel 2025 e l’85% nel 2050». «Il percorso di ricerca che stiamo tracciando con Eni ha già portato alla nascita di molteplici progetti», afferma Bono. L'intesa potrà essere oggetto di successivi accordi.