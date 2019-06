Locali da ballo: lo jesolano Franco Polato eletto presidente Silb Venezia

Nella sede mestrina di Confcommercio Unione Metropolitana Venezia è stato rinnovato il vertice provinciale del SILB, sindacato che rappresenta i locali da ballo, intrattenimento e spettacolo, aderenti a Confcommercio.

L'elezione

Presidente è stato eletto lo jesolano, Franco Polato, che per il prossimo quadriennio sarà affiancato dal vice, Marco Piu. «Le nostre priorità – spiega Polato – sono il contrasto all’abusivismo nel settore dell’intrattenimento danzante; la destagionalizzazione dell’offerta per distribuirla anche oltre i mesi estivi; la collaborazione con le Forze dell’Ordine per aumentare la sicurezza nei locali da ballo, che devono essere luoghi di divertimento sano e responsabile; il nuovo protocollo d’intesa con l’Ulss per la lotta alle nuove droghe; l’ulteriore diffusione dei defibrillatori nei locali, a scopo precauzionale contro le morti improvvise, dando continuità a quanto già avviato da chi ci ha preceduto».