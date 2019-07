Gestione dei flussi e ticket d'ingresso, Confesercenti preme: "Elementi imprescindibili"

«Abbiamo da sempre condiviso l'utilità del ticket d'ingresso come contributo alla salvaguardia della città, così fortemente stressata da un turismo di massa in forte crescita ma ben consapevoli che, vista la complessità del fenomeno, la sua applicazione sia un percorso che deve iniziare gradualmente e "aggiustato" strada facendo. Pertanto, di fronte allo slittamento dell'imposta al nuovo anno, confidiamo che questo periodo sia occasione per trovare gli strumenti più adeguati per poterla applicare e riscuoterla, credendo fortemente nella tecnologia».

Gestione dei flussi

Così commenta Cristina Giussani, Presidente Confesercenti Città Metropolitana di Venezia, la scelta del Comune di Venezia di rivedere con un nuovo regolamento il contributo di accesso destinato ai turisti giornalieri e che dovrebbe perciò partire dall’inizio del prossimo anno, dopo ripetuti rinvii. «Confesercenti ritiene però che la tassa di sbarco deve necessariamente essere legata ad una efficace gestione dei flussi turistici attraverso l'utilizzo della tecnologia, in primis della prenotazione on-line, sistema che permette contemporaneamente sia una regolarizzazione dei visitatori in arrivo a Venezia sia il recupero delle risorse dal ticket. Solamente tenendo uniti questi due elementi è possibile la gestione di un fenomeno così complesso come il turismo, in una città unica e fragile come lo è Venezia».