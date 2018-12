GuidaAcquisti.net svela la classifica Asciugatrici 2018

L’asciugatrice è un elettrodomestico utilizzato per asciugare velocemente gli indumenti soprattutto durante l’inverno o per chi abita in luoghi molto umidi. Il mercato offre diverse tipologie di asciugatrici in base alle esigenze d’uso dei consumatori, i modelli più utilizzati sono quelli a pompa di calore, a gas, lavasciuga o come alternative economiche i modelli a pallone e gli stendini elettrici.

Secondo Andrea Pilotti, i fattori prestazionali da prendere sempre in considerazione per l’acquisto di questo elettrodomestico sono efficienza energetica, tecnologia di funzionamento, silenziosità, programmi di asciugatura, capacità di carico, qualità dei materiali.

Veniamo alla notizia di VeneziaToday, Andrea Pilotti, esperto di elettrodomestici, ha appena pubblicato la sua classifica delle migliori asciugatrici domestiche per l’anno 2018.

Una classifica che contempla i modelli che hanno ottenuto le migliori performance dai test, ma anche una buona soddisfazione da parte dei consumatori italiani che li hanno provati.

Asciugatrici a pompa di calore

Siemens iQ800 WT48Y7W9II

Whirlpool HSCX 10441

Smeg DHT38PLIT

Beko DPY8507GXB1

Candy GVSF H10A2TCEX-01

Electrolux PerfectCare 900 EW9HE83S3

Asciugatrici a Gas

Speed Queen a colonna

Eco-Asciugatrice a gas LG Professional

Vast & Fast VF10 R

Rinnai Dry Soft 6

Vast & Fast VAG07ESGB Professional ECO

Speed Queen a gas singola

Lavasciuga

Samsung QuickDrive™ WD90N642OOW/ET

LG TWINWash™ FH6G1BCH2N

Whirlpool WWDC 9716

Siemens iQ500 iSensoric WD15G442IT

Aeg L9WEC169K

Hoover WDWFT 4138AH-01

Asciugatrici Portatili a Pallone

Batimex Rapid B007CJKU0W

DCG Eltronic SB8325

Beper RI.701

Dry Balloon Compact B015R2XYQC

Air-O-Dry B00BBVRHAS

Kooper 2165371

Stendibiancheria Elettrici

Foxydry Air 120

Alfie SA4112T-GB

Thermic Dynamics Comfy Dryer Compak

Homcom® Stendibiancheria elettrico

Eglemtek®™ Stendino elettrico

Sirge Scaldotto Maxi

