"Il passaggio generazionale - salotto finanziario: Andrea Citton"

"Passaggio Generazionale è il titolo del nuovo libro di Andrea Citton - Consulente Finanziario: un’analisi attenta delle dinamiche legate al trasferimento da una generazione all’altra di un vero patrimonio fatto di know-how e competenze di gestione. Un momento che molto spesso aziende o famiglie si trovano a dover affrontare. “Eredità non è solo un patrimonio a lungo atteso da dividere, sminuzzare, spolpare (...) Eredità, spesso, è la risultante di risparmi, sacrifici e amore di chi ci ha lasciato, dalla quale traspaiono i suoi interessi, le sue passioni, i suoi giorni terreni” afferma Andrea Citton nelle pagine del volume, suggerendo una sempre doverosa pianificazione della successione, così da evitare conflitti familiari e/o societari. Il tema del Passaggio Generazionale è oggi giorno di grande attualità. Infatti, non esistendo uno strumento legale unico “ad hoc” per favorire la successione aziendale, risulta di fondamentale importanza la figura del Consulente Finanziario. Vi aspettiamo per il suo appuntamento con il Salotto Finanziario: martedì 27 marzo 2018 in Aula Didattica al piano terra della Fondazione Querini Stampalia, in Campo S.M. Formosa, Castello 5252 Venezia. andrea.citton@libero.it".