Mercato dell’auto in Veneto: la situazione del 2018

Il mercato dell’auto sta affrontando un periodo di leggero declino dopo i grandi risultati ottenuti negli ultimi anni. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le vetture immatricolate nel mese di settembre sono state 124.976, 42.500 unità in meno delle 167.469 dello scorso anno. Nei primi 9 mesi le 1.491.261 auto immatricolate si confrontano con le 1.534.349 del gennaio-settembre 2017, segnando una diminuzione del 2,8%.

Una frenata annunciata che non preoccupa gli addetti ai lavori e che, per fortuna, non riguarda tutte le regioni della penisola. In Veneto, ad esempio, la situazione continua ad essere molto positiva grazie soprattutto al comparto delle auto usate che fa da traino per l’intero settore.

Padova dimostra di essere ancora una volta la miglior provincia Veneta per quanto riguarda il numero di immatricolazioni. Al secondo posto c’è Verona, seguita da Vicenza.

Ma quali sono le auto più amate dai veneti? Considerando il mercato dei marchi, escludendo quelli più esclusivi, la palma del migliore spetta a Fiat che con 3.973 vetture immatricolate si conferma ai vertici ma perde qualcosa come il 16,25%. A seguire Volkswagen con 2.729 vetture vendute e Peugeot con 1.986 che si piazza al terzo posto superando di pochissimo Renault che ne ha vendute 1.958. Da segnalare il declino di Ford che scende dalle 1.873 del 2017 alle 1.839 del 2018 mentre fa l’operazione inversa Opel (sesta) che sale del 2,01% e passa dalle 1.695 vetture del 2017 alle 1.729 del 2018. Tornando ai dati per città, la provincia cresciuta di più è Vicenza, mentre l’unica che fa segnare un segno negativo è Belluno.

Si tratta, dunque, di un settore in continuo movimento ed in continua crescita che punta a migliorare il proprio andamento nel corso del tempo. Il grande vantaggio del quale può usufruire il settore è rappresentato dalle nuove tecnologie che ormai sono di grande aiuto sia per chi vuole acquistare un’auto ma anche per coloro che vogliono vendere. In quest’ultimo caso non più soltanto pubblicando un semplice annuncio con la speranza che un acquirente si faccia avanti, ma grazie a nuove realtà come SoluzioneAuto che di fatto acquistano da privati auto usate offrendo assistenza burocratica e facendo valutazioni in linea con il mercato.

Una novità molto ben vista dagli utenti che stanno apprezzando questo genere di servizio semplice, veloce e molto vantaggioso dal punto di vista economico. Non è un caso se stiamo assistendo ad un lento ma inesorabile cambio del parco auto circolante in Italia. Grazie alle opportunità offerte dalla rete, infatti, gli automobilisti sono maggiormente interessati a cambiare le auto vecchie ed inquinanti, facendo spazio ad auto nuove che hanno un minor impatto ambientale.