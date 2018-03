"Si cerca impiegato/a contabilità legge 68/99"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"Euromec2, importatore e concessionario di soluzioni tecnico chimiche del marchio INNOTEC, ricerca per l’area AMMINISTRAZIONE un/a IMPIEGATA appartenente alla categoria protetta legge 68/99 per la sede di Portogruaro (Ve) Cosa c’è DA FARE • inserimento prima nota: cassa, banche • registrazione fatture attive/passive • Inserimento ordini • compilazione ddt Cosa devi ASSOLUTAMENTE SAPER FARE: • Utilizzare il sistema di posta elettronica Outlook • Utilizzare il pacchetto Microsoft Office: Excel e Word • Preferibile la conoscenza del gestionale Mago • Necessaria la buona conoscenza della lingua tedesca parlata e scritta o della lingua inglese Quali ATTITUDINI PERSONALI devi esprimere: • Orientamento alla soddisfazione del cliente/utente finale • Individuare le priorità e gestire le emergenze • Mantenere sempre un atteggiamento aperto e proattivo per lavorare in gruppo • Impegno a relazionare periodicamente la direzione generale in merito alle attività svolte • Essere propositivi Cosa TI OFFRIAMO • Inserimento in una struttura innovativa in rapido sviluppo • Opportunità di crescita professionale • Inquadramento iniziale con contratto a tempo determinato con orario full time Costituirà titolo preferenziale i domicilio del candidato nella zona limitrofa all’azienda Se possiedi i requisiti descritti e sei interessato a partecipare alle selezioni, invia il tuo curriculum vitae a: selezione@euromec2.it".