Il Gnl a Porto Marghera incassa il parere favorevole della commissione Via

Parere favorevole della commissione tecnica Via alla compatibilità ambientale del deposito di Gnl (gas naturale liquefatto) di Porto Marghera. Procede l'iter autorizzativo del progetto.

Ambiente

La Via contiene alcune prescrizioni a cui Venice Lng ha fatto sapere che ottempererà, in fase di progettazione esecutiva, di cantiere, di esercizio e in fase di dismissione dell’opera, volte a rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall’opera. Tra queste, il rispetto delle tutele poste dal sito Rete Natura 2000, il controllo degli elementi idrici dell’area, sia in fase di collaudo che di esercizio, l’utilizzo di materiali non inquinanti, la riduzione e mitigazione della propagazione di polveri ed emissioni acustiche in fase di cantiere ed esercizio, la predisposizione di monitoraggi per il rispetto dei parametri del Pma (Piano di Monitoraggio Ambientale) predisposto da Arpav.

Stoccaggio

II progetto Venice Lng prevede la realizzazione di un deposito di stoccaggio di Gnl: il combustibile alternativo che sarà sempre più utilizzato da navi e camion per ridurre le emissioni nocive, con una capacità di 32 mila metri cubi in un’area lungo il canale industriale sud di Porto Marghera. Il Gnl arriverà al deposito su navi gasiere di piccola e media taglia (massimo 30 mila metri cubi) e sarà distribuito attraverso autocisterne e metaniere. Grazie al gnl saranno ridotti gli inquinanti in atmosfera e nelle acque lagunari: diminuiranno fino quasi a essere eliminate le emissioni di ossidi di zolfo (- 95%), polveri sottili (PM10 - 90%), ossidi di azoto e anidride carbonica. La capacità di stoccaggio del deposito Venice Lng consentirebbe di rispondere ai consumi di 15 mila camion alimentati a Gnl, evitando l’immissione in atmosfera di circa 330 tonnellate di PM10 all’anno. Confermato dalla società l'impegno al dialogo e al confronto con la comunità locale.