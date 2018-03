Per i piccoli artigiani è dura liberarsi dalla crisi: bene occupazione e fatturati, ma non basta

Segnali incoraggianti dalle imprese. Dopo anni neri, finalmente un’inversione di tendenza. Non abbastanza, però, per tirare un sospiro di sollievo, perché ad attanagliare gli imprenditori restano dubbi e paure. È il quadro tratteggiato dall'associazione artigiani piccole imprese e professioni del Miranese (1.100 affiliati nel territorio) relativo al 2017.

Più assunzioni grazie agli sgravi

Al centro dello studio, i dati su occupazione e fatturati: rispettivamente +11,1% e +9% rispetto al 2016. «Sembra che sia finalmente arrivato il momento della svolta. - commenta Andrea Dal Corso, funzionario sindacale dell’associazione - Ma prima di cantare vittoria, dobbiamo ricordare che sono molti i fattori potenzialmente in grado di ribaltare lo scenario, a partire proprio da quelli che interessano le dinamiche dell’occupazione». «Soffermarsi soltanto su questi numeri potrebbe trarre in inganno - fa notare la segretaria Elisabetta Bolzonella - Molto hanno influito gli sgravi contributivi introdotti negli anni passati, sgravi che inizieranno a esaurirsi gradualmente già a partire dal 2018. Impossibile prevedere se si tradurranno in uno stabile aumento dei posti di lavoro».

Bene i servizi alla persona, meno l'edilizia

Meglio degli altri va il settore dei servizi alla persona. Reggono alimentazione e trasporti/mobilità, mentre tiene a fatica il settore delle automotive. Fanalino di coda, il “sistema casa”: un comparto che negli anni della crisi ha notevolmente mutato pelle, trasferendo molte competenze e risorse dalla costruzione alla riqualificazione edilizia ed energetica, dove a farla da padrone sono i bonus fiscali.

Appello al governo

Il presidente Guido Codato: «Auspichiamo che i futuri governanti si adoperino per chiarire questo quadro di generale incertezza, che frena lo sviluppo e la ripartenza delle piccole imprese. Il percorso tracciato dalla Legge di bilancio 2018 non è quello che sarebbe servito: una manovra timida, che non crea sviluppo e lascia alcuni pesanti interrogativi irrisolti. Dal nuovo Esecutivo ci aspettiamo più intraprendenza e coraggio».

Incontro sulle nuove opportunità

Di legge di bilancio si parlerà martedì 20 marzo nell’incontro pubblico organizzato nella sala riunioni dell’associazione (via Einstein 8 a Santa Maria di Sala). La manovra e i suoi riflessi su artigiani, lavoratori autonomi e piccole imprese, poi il “pacchetto casa” e le principali misure fiscali: ne discuteranno, a partire dalle 19, Bolzonella e Dal Corso insieme a Eraldo Favarin, responsabile contabilità. L’ingresso è gratuito. Per motivi organizzativi, si richiede gentile conferma della presenza. Per informazioni: 041486477 o info@artigianidelmiranese.it.