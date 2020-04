Per le piccole e medie imprese non è così facile rivolgersi alle banche

Ottenere dalle banche le somme garantite dal decreto liquidità del governo Conte, per fronteggiare la crisi e impegnandosi a restituirle, seppur a condizioni vantaggiose. Così anche le piccole e medie imprese veneziane provano a destreggiarsi fra le disposizioni nazionali e regionali pur di tenere in piedi le attività e l'occupazione, contando sulle proprie forze e la buona sorte.

La questione è stata affrontata mercoledì nel corso di una videoconferenza tra le associazioni Apindustria Venezia, Confapi Treviso e parte della giunta regionale del Veneto: il vicepresidente Gianluca Forcolin e l'assessore allo Sviluppo economico Roberto Marcato. Per Apindustria presenti il presidente Marco Zecchinel e il direttore Nicola Zanon; per Confapi la presidente Federica Polloni.

«La ripresa - dichiara Zecchinel - passa attraverso la resilienza delle aziende e la caparbietà degli imprenditori. È stato il momento dei virologi, degli scienziati, ora è tempo di dare la responsabilità a chi, quotidianamente, fa impresa nel territorio - e sulla fase due dice Zecchinel -, la riapertura delle aziende non è un problema ma la soluzione al problema. Gli assessori hanno esposto ai partecipanti le azioni che la Regione ha intrapreso. Martedì è stata approvata in giunta la continuazione dell’impegno da parte di Veneto Sviluppo nella gestione di finanziamenti, garanzie e contributi alle aziende per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È emersa una difficoltà con il sistema bancario, legata a una diversa interpretazione tra istituti, o addirittura tra filiali dello steso istituto, del decreto Liquidità del governo, che comporta trattamenti molto diversi nei confronti dei clienti anche nelle medesime condizioni di partenza; manca un vero coordinamento nazionale con i decreti attuativi. Il declassamento del rating a causa dalle normative europee, inoltre, sta creando perdita di competitività delle stesse, come per tutte le imprese che si trovano a perdere fette di mercato a discapito di altri Paesi europei meno colpiti dal Covid-19.

Cinque le aziende associate pronte a convertire parzialmente la propria produzione per la fabbricazione straordinaria di dpi, in seguito a una fase burocratica di certificazione sanitaria condotta sin qui. Le parti hanno concordato che da questa grave situazione emergenziale, di carattere sanitario, economico e sociale, «ci si salva tutti insieme, facendo squadra, compiendo ciascuno la propria parte», dandosi appuntamento di aggiornamento e confronto periodico nelle prossime settimane.