Industria Felix: nel Veneziano premi per la migliore impresa turistica e impresa femminile

Sono state premiate le 45 aziende venete più competitive dell’anno: assegnate 29 alte onorificenze per le migliori performance gestionali e 16 menzioni per i primati di bilancio. Edizione srl, la holding di Treviso della famiglia Benetton, si conferma pluriprimatista dei principali parametri di bilancio del Veneto. A certificarlo è stata l’inchiesta condotta su 13.718 società di capitali con sede legale nella regione riservata fondamentalmente a pmi e grandi imprese e realizzata dal giornalista Michele Montemurro in collaborazione con il Centro Studi di Cerved, nell’ambito della seconda edizione del premio Industria Felix - Il Veneto che compete. L’evento, patrocinato dall’università Luiss Guido Carli, si è svolto venerdì a Venezia al Belmond Hotel Cipriani. Edizione, nell’ambito dei bilanci dell’anno 2016 (gli ultimi disponibili nel complesso) ha registrato ricavi per 12.374.270.000, un mol di 3,1 miliardi e un utile netto di 388 milioni impegnando 64.192 addetti.

Zaia: "Orgogliosi"

«La proficua sinergia tra l’associazione culturale “Industria Felix” e il Cerved, conosciuto e apprezzato per l’attenta accuratezza dei suoi dati, consegnano una precisa istantanea che non può non riempire d’orgoglio i protagonisti della scena economica regionale». A scriverlo in una lettera indirizzata agli imprenditori premiati è il governatore della Regione del Veneto Luca Zaia. «I risultati di prestigio - prosegue Zaia - sono stati ottenuti grazie al lavoro, al sudore e ai sacrifici profusi costantemente nel quotidiano che consegnano marchi contraddistinti da altissimi standard qualitativi, conosciuti e apprezzati per la loro affidabilità. Rivolgo, pertanto, il mio sincero ringraziamento alle nostre realtà imprenditoriali. Per aver incarnato il profondo spirito laborioso di questa Terra, e per aver dimostrato - conclude il governatore - una grande capacità di innovare i processi produttivi, di sperimentare tecnologie all’avanguardia e di resistenza su mercati in continua evoluzione, fronteggiando a testa alta le sfide dei competitor stranieri».

"Responsabilità sociale"

Al convegno, moderato dal giornalista e capo struttura di Rai 1 Angelo Mellone, sono intervenuti l’assessore regionale Elena Donazzan, l’assessore del Comune di Venezia Simone Venturini, il direttore commerciale di Cerved Guido Zigni, il presidente di eAmbiente Gabriella Chiellino, il docente della Luiss Cesare Pozzi e il dirigente della sezione Competitività della Regione Puglia Gianna Berlingerio che si è soffermata sulle numerose opportunità riservate alle imprese venete comunicate anche dal desk “Invest in Apulia”. «Siamo di fronte - ha commenta Chiellino - ad un cambiamento epocale e sostanziale: le imprese, oggi, sanno che se vogliono garantire il proprio sviluppo e quello dell’intera società devono creare e condividere valore, economico, certo, ma non solo, devono saper integrare le proprie strategie di business a quelle di corporate social responsibility».

ALBO D’ORO PREMIO INDUSTRIA FELIX - VENETO 2018

ALTE ONORIFICENZE

A Venezia: Marina di Venezia spa, miglior impresa del settore Turismo della regione Veneto; Rubens Luciano spa, migliore piccola impresa della provincia di Venezia; Save spa, miglior impresa femminile della regione Veneto; Cucina nostrana srl, miglior impresa Under 40 della provincia di Venezia; Vega Carburanti spa, miglior impresa del settore Energia e Utility della regione Veneto; Zignago Vetro spa, migliore Grande impresa della provincia di Venezia; Speedline srl, miglior impresa per affidabilità finanziaria e Crescita - Cerved della provincia di Venezia.

Le altre: Arilica Food & Beverage Services srl (Vr), miglior impresa del settore Ristorazione della regione Veneto; Arkimedia srl (Pd), migliore Piccola impresa della provincia di Padova; Camping Internazionale La Quercia srl, migliore Piccola impresa della provincia di Verona; Ceccato Automobili spa (Vi), migliore impresa del settore Concessionari della regione Veneto; Clivet spa (Bl), miglior impresa per Affidabilità finanziaria e Crescita - Cerved della provincia di Belluno; Conceria Pasubio spa (Vi), miglior impresa del settore Moda della regione Veneto; F.I.S. spa (Vi), miglior impresa del settore Chimica e Farmaceutica della regione Veneto e miglior impresa per Utile netto della provincia di Vicenza; Gi.Di. Meccanica spa (Tv), migliore Media impresa della provincia di Treviso; Giada spa (Ro), migliore Grande impresa della provincia di Rovigo; Gottardo spa (Pd), migliore Grande impresa della provincia di Padova e miglior impresa per Utile netto della provincia di Padova; Hausbrandt Trieste 1892 spa (Tv), miglior impresa Under 40 della regione Veneto; Impianti turistici Boè spa (Bl), miglior impresa Under 40 della provincia di Belluno; Lidl Italia srl (Vr), miglior impresa Under 40 della provincia di Verona; Maricell srl (Bl), migliore Media impresa e miglior impresa Femminile della provincia di Belluno; Masi Agricola spa (Vr), miglior impresa del settore Vitivinicolo della regione Veneto; Molino Rossetto spa (Pd), migliore Media impresa della provincia di Padova; Nuova Ompi srl (Pd), miglior impresa per Affidabilità finanziaria e Crescita - Cerved della provincia di Padova; Pedrollo spa (Vr), miglior impresa del settore Meccanica della regione Veneto; Pixartprinting spa migliore impresa del settore Informazione e Comunicazione della regione Veneto; Pizzato Elettrica srl (Vi), migliore Media impresa della provincia di Vicenza; Spac spa (Vi), miglior impresa del settore Casa della regione Veneto; Value Transformation Services spa (Vr), miglior impresa del settore Servizi innovativi della regione Veneto.



MENZIONI DI BILANCIO

A Venezia: Gecos spa, miglior impresa per Liquidità e Numero Addetti della provincia di Venezia; Globus Sped srl, miglior impresa per indice percentuale Roi (con attivo superiore ai 2 milioni di euro) della regione Veneto; Gruppo Pam spa, miglior impresa per Fatturato/Ricavi della provincia di Venezia.

Le altre: Agenzia Formativa Dante Alighieri srl (Ro), miglior impresa per indice percentuale Roi (con Attivo superiore ai 2 milioni di euro) della provincia di Rovigo; De Rigo spa (Bl), miglior impresa per Liquidità della provincia di Belluno; De’ Longhi spa (Tv), miglior impresa per Fatturato/Ricavi, Utile netto, Liquidità e Mol della provincia di Treviso; Edizione srl (Tv), miglior impresa per Fatturato/Ricavi, Utile netto, Liquidità, Mol e Numero Addetti della regione Veneto; Fai Stil Italia srl (Vi), miglior impresa per indice percentuale Roe (con Patrimonio netto superiore ai 300mila euro) della provincia di Vicenza; Irsap spa (Ro), miglior impresa per Numero Addetti della provincia di Rovigo; Maior srl (Pd), miglior impresa per Liquidità della provincia di Padova; Mictu srl (Bl), miglior impresa per indice percentuale Roi (con Attivo superiore ai 2 milioni di euro) della provincia di Belluno; Prisma srl (Tv), miglior impresa per indice percentuale Roe (con Patrimonio netto superiore ai 300mila euro) della provincia di Treviso; Proservice srl (Pd), miglior impresa per indice percentuale Roe (con Patrimonio netto superiore ai 300mila euro) della provincia di Padova; Stocksolutions srl (Vi), miglior impresa per indice percentuale Roi (con Attivo superiore ai 2 milioni di euro) della provincia di Vicenza; Zhermack spa (Ro), miglior impresa per Utile netto e Mol della provincia di Rovigo; Zoppas Industries spa (Tv), miglior impresa per Numero Addetti della provincia di Treviso.