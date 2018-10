Al porto salpano due reattori da 3 mila tonnellate: «Record per lo scalo di Marghera»

Sono salpati a Porto Marghera, a bordo della nave Happy Star della compagnia BigLift, due reattori di hydrocracking destinati alla prima raffineria privata nigeriana della società Dangote Refining Ltd. Ciascuno dei due componenti (pressure vessel), tra i più grandi mai prodotti al mondo per il settore petrolchimico, pesa 1535 tonnellate e misura 60 metri di lunghezza, e fa segnare un record per lo scalo, dal quale non erano mai stati effettuati imbarchi di tale peso.

L'operazione

La fase del trasporto dei reattori dallo stabilimento alla banchina è stata messa in opera da Fagioli spa che, nel dovuto rispetto delle portanze del terreno, ha impiegato 72 assi formando per ciascun carico un convoglio di ben 60 metri di lunghezza, 8,5 metri di larghezza e 10 metri di altezza. I convogli sono stati fatti transitare verso le banchine del terminal Multiservice attraverso l’accesso di Via Sali – realizzato appositamente per il passaggio dei carichi straordinari –, dove i due reattori sono stati imbarcati alla volta della Nigeria sulla nave BigLift dotata di 2 gru della portata di 1.100 tonnellate ciascuna.

Il Porto

«In Italia, a oggi, solo a Porto Marghera è possibile realizzare operazioni come questa: disponiamo di aree di produzione prossime alle banchine, dei migliori operatori per la parte dei servizi, e di aziende di eccellenza come Atb Riva Calzoni che scelgono il nostro scalo per la propria attività produttiva e che continuano a investire: tutti asset che incrementano le nostre performance, confermando la nostra unicità a livello europe», afferma il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pino Musolino. «Per noi Porto Marghera continua a essere uno scalo strategico e fondamentale – spiega Sergio Trombini, presidente di Atb Riva Calzoni –. È solo grazie alla disponibilità di infrastrutture portuali di livello eccellente che la nostra società può continuare a servire i propri clienti in tutto il mondo».