Riapre parte del centro Tom

Una videoconferenza organizzata questa mattina, giovedì 11 giugno dalla direzione con i sindacati, poi le prime indiscrezioni sull'ex centro Tom di Santa Maria di Sala. Domani, 12 giugno, una parte del centro riapre. Di sicuro ripartono Clt, in cui è confluita una porzione dello store di abbigliamento e arredo ex Tom Tommasini, e l'oreficeria che ha i locali in affitto all'interno dello stabile commerciale, ma con una propria gestione. Il Tom Village, l'altra quota un po' più grande dell'ex Tom, secondo la direzione: «Si sta organizzando e aprirà prossimamente».

La mobilitazione

I dipendenti, 180 in cassa integrazione in deroga, freschi di protesta con striscione sabato scorso, al centro commerciale Prisma, stanno valutando di tornare a manifestare domattina. La scorsa settimana dopo aver scoperto che Cantieri del Doge, lo store di abbigliamento che c'è al Prisma, appena al di là della strada, stava svendendo la merce di Tom, non ci hanno pensato a lungo, organizzando una mobilitazione. Domattina non è esclusa una replica, fanno sapere. «Gli stipendi di febbraio e parte di marzo - spiegano - ancora non sono stati pagati. Si rischia di tornare al lavoro senza essere retribuiti». Rimettere piede in negozio ferma il procedimento di erogazione della cassa in deroga, che stanno percependo. Molti di loro hanno timore a rischiare. E in tanti dicono di essere rimasti allibiti avendo appreso della riapertura, dall'oggi al domani, senza avviso.

Le riaperture

Intanto 8 dipendenti riprendono a lavorare domattina alle 10 al Clt. Fino alle 19. Si alterneranno 4 dipendenti al mattino e 4 al pomeriggio, dice la direzione. Nelle prossime settimane si andrà avanti a rotazione, 8 dipendenti alla volta. L'amministratore delegato Luigi Ardizzoni assieme alla sicurezza ha compiuto nei giorni scorsi controlli e sopralluoghi, comunicando infine che era possibile procedere con la sanificazione e il distanziamento, contattando i conduttori dei negozi per consentire le riaperture. Clt ricomincia con il proprio personale all'ex centro Tom. Nel frattempo, la direzione conferma, la stessa gestione, Renato Celotto, apre una boutique nell'ex negozio di articoli per bambini. Al centro Tom nelle prossime ore, fanno sapere, altri negozi dovrebbero riavviare l'attività. All'appello mancano l'agenzia di viaggi, il bar, la profumeria e l'ottico.