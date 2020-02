Altre risorse destinate al piccolo commercio nei centri

Tre milioni di euro in più alla dotazione finanziaria del bando Por Fesr regionale 2014-2020 per le imprese aggregate del commercio. Si tratta di un bando sul quale erano già stati assegnati, a novembre scorso, 5 milioni di euro, che prevede aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale a progetti che aggreghino più imprese del settore del commercio. Con le risorse messe a disposizione saranno, quindi finanziati altri 25 progetti di imprese aggregate, che vanno ad aggiungersi ai 44 già finanziati, per un investimento che ammonta a più del doppio del contributo assegnato.

«Una iniziativa fondamentale a sostegno delle piccole attività di prossimità, che così bene rappresentano un elemento fondamentale di contrasto allo spopolamento delle città e all’abbandono dei centri urbani», commenta l'assessore regionale allo Sviluppo Roberto Marcato. Le imprese del commercio hanno saputo capire l’importanza del lavoro di squadra, dimostrando capacità di rinnovamento e di spirito di innovazione, alla pari con le imprese di altri settori produttivi». Le imprese ammesse al finanziamento con il provvedimento di giunta godranno anche di uno spostamento dei termini di conclusione rispetto alle imprese già ammesse a finanziamento con l’approvazione della graduatoria. I progetti, infatti, dovranno essere conclusi entro il 15 marzo 2021 e rendicontati alla Regione entro il 31 marzo 2021.