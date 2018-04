Si è chiusa la call su Porto Marghera: in 59 pronti a investire nell'area industriale

Sono 59 ai nastri di partenza e la speranza è che siano in molti a rimanere in pista fino al traguardo, investendo su Porto Marghera. La Regione in una nota ha ufficializzato quante realtà imprenditoriali hanno presentato manifestazioni d'interesse per l'area di crisi veneziana, a seguito della call promossa da palazzo Balbi a braccetto con il Ministero dello Sviluppo economico e Invitalia, nell'ambito del progetto di riqualificazione industriale dell'area. L'iniziativa è stata lanciata con lo scopo di definire i fabbisogni di investimento industriale, di tutela ambientale e di innovazione.

Attenzione sui cantieri navali

"La call ha intercettato un cospicuo numero di progetti riconducibili alla grande impresa - continua la Regione - I settori che esprimono una maggiore domanda di investimenti e occupati sono il manifatturiero e la logistica (trasporto e magazzinaggio). Una progettualità, finanziariamente significativa, è finalizzata a incrementare l’efficienza e la produttività dei locali cantieri navali in una logica di miglioramento anche dell’impatto ambientale della produzione".

In maggioranza investimenti tra 1,5 e 20 milioni

I progetti al di sotto di 1,5 milioni di euro sono circa il 30% del totale, prevalgono invece le proposte di investimento di dimensione compresa tra 1,5 e 20 milioni di euro. Sarebbero 5, invece, le manifestazioni che potrebbero rientrare nel campo di applicazione della legge Le manifestazioni che potrebbero rientrare nel campo di applicazione della legge 181/89 (denominata "Invitalia"), e che individuano progetti di investimento potenzialmente cantierabili. "Sono in corso gli approfondimenti necessari per la definizione degli strumenti agevolativi e delle risorse finanziarie che saranno attivati e resi disponibili sul territorio", sottolinea Palazzo Balbi.

"Porto Marghera attrattiva"

“Il lavoro svolto in questi mesi ci ha consentito di verificare l’alto grado di attrattività del territorio veneziano, con particolare riferimento a Porto Marghera – commentano gli assessori regionali Elena Donazzan e Roberto Marcato - Questo risultato deriva dalla fondamentale collaborazione garantita da tutte le istituzioni nazionali e locali, Invitalia e le parti sociali ed economiche interessate. La Regione ha avviato una proficua collaborazione con il Ministero dello Sviluppo economico – sottolineano i responsabili di Lavoro e Sviluppo economico della giunta Zaia - che, grazie all’alta professionalità e alla competenza della Divisione tecnica del ministero, ci sta consentendo di disegnare un programma di riqualificazione e reindustrializzazione per l’area di crisi industriale. Il risultato della call ne rappresenta una precondizione fondamentale”.

Bonifiche

Cauta la posizione del sindacato Filctem Cgil che torna a parlare di bonifiche, sull'area di Porto Marghera: "Possiamo senz’altro affermare che il risultato di questo modo di condurre le cose, in merito alle bonifiche - dice Riccardo Colletti, segretario provinciale della sigla sindacale veneziana - abbia portato, da poco, all’ultimo degli esiti fallimentari: la bocciatura del nostro come sito per l’avvio della sperimentazione sulla fusione nucleare. Non dimentichiamo che molte occasioni d'investimento da parte di società che avevano manifestato l'intenzione di avviare qui le loro attività, sono andate perdute. Basti pensare ai molti posti di lavoro, promessi e mi assegnati, alla ex Montefibre, che l'Oleificio Medio Piave doveva rilevare almeno 5 anni fa, e di cui non si è più avuta notizia".