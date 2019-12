Safilo: c'è la convocazione al Mise

Rispolvera uno slogan del 2008, Davide Camuccio, segretario Filctem Cgil Venezia, commentando la notizia della convocazione dei sindacati, territoriali e nazionali, al ministero dello Sviluppo economico per la vertenza Safilo, il 16 gennaio prossimo. «Le crisi si risolvono con la gente dentro le fabbriche - dice - Per noi è un momento decisivo. Il ministero dovrà capire l'importanza di questa azienda e la follia di lasciare metà personale a casa». Oggi in Regione il primo incontro sulla vertenza che vale, a detta dell'ad Safilo, centinaia di posti di lavoro.

I tagli

Pesante il conto presentato pochi giorni fa dall'amministratore delegato del gruppo, creatore e produttore di occhiali, per tre sedi del nord est. In un settore che è tutt'altro che in crisi. Settecento i dipendenti che Angelo Trocchia ha detto di essere pronto a sacrificare, prima di tutto con la chiusura completa della sede di Martignacco (Udine), con più di 400 occupati, e a seguire Longarone e Padova, quest'ultima colpita nelle mansioni impiegatizie. Una crisi che inevitabilmente rischia avere ripercussioni anche a Santa Maria di Sala, temono i lavoratori. Non è mai stato fatto cenno alla cassa integrazione e neppure alla solidarietà per il Veneziano, ma è impossibile non mettere le mani avanti.

Le prospettive

Chi rischia di pagare i sacrifici, magari in termini di solidarietà, potrebbero essere proprio i dipendenti. Uscite anticipate volontarie sono già state messe in atto a Santa Maria di Sala, per sfoltire la manodopera più anziana e disponibile a raggiungere un accordo per lasciare l'azienda in anticipo, a settembre scorso: più di 50 persone sono andate via. Ma è "niente" di fronte alla prospettiva di cancellare uno stabilimento intero. «Andremo uniti - aveva detto durante l'ultimo sciopero nazionale, il 14 dicembre scorso, Giuseppe Callegaro della Femca Cisl di Venezia - anche qui dobbiamo capire quale sarà il suo futuro in termini di licenze e contratti, servono prospettive e consolidamento dei volumi di produzione». Santa Maria di Sala è un po' più al riparo grazie al contratto con Kering, gruppo francese, rinnovato fino al 2023, ma con volumi ridotti da 2,5 milioni di pezzi a 1,8 milioni. Licenza confermata anche da Marc Jacobs, fino al 2027, e ingresso di nuove griffe come Missoni e Beckham. Persa Dior, che rimane fino a dicembre 2020, e Fendi è in uscita: rimane fino al 21 giugno 2021. «C'è una forte preoccupazione generale perchè mancano garanzie per il futuro - dice Camuccio - Con noi ci saranno le Rsu al tavolo di via Molise a Roma. No ai licenziamenti».