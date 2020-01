Al via i saldi all'outlet di Noventa

Da sabato 4 gennaio cominciano i saldi anche al Noventa di Piave Designer Outlet e, come oramai da alcuni anni, con l’occasione sono stati predisposti alcuni servizi aggiuntivi. Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio, primi giorni di saldi, l'apertura dei negozi è stata anticipata alle 9 e la chiusura posticipata alle 21. Lo stesso orario speciale di apertura dalle 9 alle 21 è previsto anche per il weekend successivo dell’11 e 12 gennaio.

Trasporto

Nei giorni 4, 5 e 6 gennaio, in previsione di un consistente aumento dei visitatori, è previsto un servizio di parcheggi extra già dalle 8.30 della mattina e fino alle 22 in zona industriale di Noventa di Piave, con collegamento navetta gratuito continuo all'outlet. Il servizio navetta in bus da Venezia è attivo con gli orari usuali con partenza dal Tronchetto e arrivo People Mover alle 10 e alle 14, e partenza dall’outlet alle 16 e alle 19. Il bus ferma anche a Mestre e Marghera. È possibile acquistare i biglietti a bordo.

Nuovi negozi

Tra i negozi che si sono insediati nella nuova piazza vi sono Rossignol e Vans, che non erano ancora presenti a Noventa Outlet, oltre a Puma, Adidas e Nike che ora possono contare su superfici di vendita maggiori. Da inizio dicembre, inoltre, è in funzione una nuova area giochi per bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni. Il nuovo spazio, che è al coperto, si trova vicino al negozio Polo Ralph Lauren. L’area di gioco destinata ai bambini può essere usufruita a titolo gratuito, per fasce orarie di due ore, ed è gestita dal partner locale Nonsolotata, organizzato con personale specializzato.