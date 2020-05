Lavoratori marittimi senza i soldi della cassa integrazione

«I lavoratori del settore marittimo, nell’area metropolitana di Venezia, come in tutta Italia, dall’inizio dell’emergenza Covid-19 sono in cassa integrazione per il blocco dell’attività, ma nessuno di loro ha visto un soldo». L'allarme è dell'ordine dei consulenti del lavoro di Venezia. Sembra che le domande presentate siano in attesa di autorizzazione.

Il fondo integrativo

Si chiama Solimare il Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo, compreso il personale amministrativo e di terra. Ad esso aderiscono tutte le imprese armatoriali con più di cinque dipendenti, e anche le imprese di trasporto marittimo e quelle che esercitano il servizio di rimorchio in concessione. I Fondi di solidarietà bilaterali assicurano la tutela, in caso di rapporto di lavoro in corso, quando l'attività si riduce o è sospesa per le stesse cause previste per la cig ordinaria o straordinaria, e assicurano prestazioni integrative.

Le domande «al palo»

Pur essendo gestione dell’Inps, «il fondo Solimare ha una propria autonomia ed è amministrato da un comitato composto da 5 rappresentanti delle associazioni datoriali, 5 delle associazioni sindacali e 1 componente del ministero del Lavoro – spiega il presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro di Venezia, Patrizia Gobat -. Il Comitato si riunisce con cadenza trimestrale per comunicare le decisioni in merito alle domande di accesso all’assegno. Ad oggi nessuna pratica è stata autorizzata, e le richieste erano state presentate a marzo». I lavoratori marittimi di tutt’Italia aspettano. Ieri una delegazione veneziana ha protestato dal presidente del Veneto Luca Zaia, ma non è di competenza regionale la questione. «Più volte - spiegano i consulenti del lavoro - è stata evidenziata la farraginosità del sistema degli ammortizzatori sociali – conclude Gobat -. Ci stiamo impegnando a cercare di risolvere, ma i lavoratori del comparto al momento non ha nemmeno prospettive di ripartenza».