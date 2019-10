Rinnovo delle cariche: Montesco confermato presidente agenti di commercio veneziani

Si sono tenute a Mestre le elezioni per il rinnovo delle cariche, per il quinquennio 2019 – 2024, di Fnaarc (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio) provinciale, che con circa 200 iscritti è la rappresentanza più significativa del settore nella Città Metropolitana: Stefano Montesco è stato confermato alla presidenza con Luigino Fontanello, Vice.

Incontri

«Il rinnovamento del nostro sindacato a tutti i livelli, federale e locale – dichiara Stefano Montesco – sta dando nuovi stimoli alla professione che, negli anni più recenti, chiede continua formazione ed innovazione per anticipare le continue evoluzioni del mercato, delle strategie aziendali e di business.» Fnaarc, aderente a Confcommercio Metropolitana di Venezia, si sta anche preparando alle prossime elezioni per il rinnovo degli organi di Enasarco. «Si terranno nel 2020 – ricorda Luigino Fontanello – Venezia compatta potrà esprimere una significativa rappresentanza: per questo attiveremo, come già fatto cinque anni fa, una serie di incontri di sensibilizzazione e di approfondimento.»