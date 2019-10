Gli immobili del San Camillo e Stella Maris al fondo Franklin Templeton per 26 milioni di euro

La società americana Franklin Templeton ha acquisito le proprietà immobiliari dell'ospedale San Camillo e della casa di riposo Stella Maris, al Lido di Venezia.

L'operazione vale 26 milioni di euro ed è stata così commentata da Antonio Gatta, responsabile business istituzionale Italia di Franklin Templeton: «Siamo lieti di inaugurare l'ospedale San Camillo e di dare il benvenuto al nuovo tenant, le Mantellate Serve di Maria. L'ospedale è stato acquisito da Franklin Real Asset Advisors a maggio 2019 per conto del Fondo Franklin Templeton Social Infrastructure Fund. Siamo lieti di fornire il capitale necessario per garantire che la struttura rimanga attiva come ospedale, investendo e migliorando la qualità di questi strutture a grande importanza sociale».

L'ospedale, che occupa una superficie di oltre 22mila metri quadrati, è stato affittato per 30 anni all’ordine Mantellate Serve di Maria, che si occuperà della ristrutturazione degli spazi per «offrire un servizio di qualità alla popolazione». Stella Maris, invece, è affidato alla società cooperativa padovana Codess.