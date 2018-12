Tailorsan alla Fiera Internazionale dell’Agricoltura

Da sabato 15 a lunedì 17 dicembre si terrà a Santa Lucia di Piave l’edizione numero 1358 della Fiera Internazionale dell’Agricoltura. Una manifestazione che negli anni è diventata un’esperienza fieristica trasversale e completa, non solo un appuntamento espositivo ma un vero e proprio momento di incontro per i protagonisti del comparto agricolo.

Naturalmente Tailorsan, sempre presente e attenta a tutte le iniziative che si svolgono sul territorio, non poteva mancare: siamo presenti con uno stand espositivo del nostro concessionario per il Veneto, in particolare per le province di Treviso, Venezia e Padova, Servizi Ecologici Imec. “La nostra politica aziendale - le parole dell’amministratore Loris Talone - è sempre stata quella di dare grande importanza a tutti gli eventi che servono a valorizzare il territorio. In questo caso, la Fiera Internazionale dell’Agricoltura, è un evento che ci permette di sottolineare la nostra attenzione a temi come quello della sostenibilità agricola, che non deve essere intesa solamente come un naturale rispetto dell’ambiente, ma deve avere anche valore sociale, economico e culturale”.