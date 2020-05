Decreti Cura e Rilancio: possibile rimodulare la Tari. Confcommercio lo chiede ai sindaci

L'impegno economico dello smaltimento dei rifiuti diventa difficile da sostenere, se rapportato al loro peso, nullo, per imprese costrette a tenere le saracinesche abbassate durante l'emergenza coronavirus. Il presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, Massimo Zanon, ha scritto a tutti i sindaci della Città metropolitana di Venezia e Rovigo chiedendo loro di ridurre in questi casi la tassa sui rifiuti. Zanon ha lodato l'impegno degli amministratori che hanno chiesto con forza al governo l’attivazione di misure emergenziali concrete per dare risposte alla collettività e alle imprese. Ma per il presidente si può fare meglio. Riconoscendo analoghe decurtazioni alle aziende che hanno scelto di non aprire in pieno periodo emergenziale.

I coefficienti e la quota variabile

«La Tari, almeno nella componente variabile, venga diminuita», dice motivando la richiesta con il fatto che, in base al principio “chi inquina paga”, se un esercizio è chiuso per legge, i suoi locali non producono e non conferiscono rifiuti. Chiediamo che tutti i Comuni, con sollecitudine e tempestività, applichino quanto deliberato da Arera (Autorità Governativa di Regolazione Reti, Energia ed Ambiente) che ha accolto il principio. Molte amministrazioni hanno adottato delibere che vanno in questa direzione nel Veneziano. Zanon chiede che l'imposta venga ricalcolata sulla base dei nuovi coefficienti, corretti in base ai giorni di chiusura forzata, e che alle imprese e agli studi professionali che hanno chiuso spontaneamente siano riconosciute analoghe riduzioni, commisurate alla dimostrazione della diminuita quantità di rifiuti conferiti.