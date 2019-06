Variazione di Bilancio, i conti del Comune tornano

Approvata in giunta la delibera sulla variazione di bilancio. Zuin: «In quattro anni conti in ordine. Calo netto del disavanzo, passato da 73 a 29 milioni di euro, progressiva riduzione del debito, sceso da 300 a 250 milioni, e la dimostrazione che si può riuscire a risanare i conti».

Risparmi

È soddisfatto l'assessore al Bilancio del Comune di Venezia, Michele Zuin, che giovedì mattina, a Ca' Farsetti, insieme al direttore Nicola Nardin, ha presentato nel corso di una conferenza stampa la delibera sulla variazione di bilancio 2019-2021 approvata mercoledì. Il testo verrà ora discusso dalle Commissioni consiliari per poi passare all'esame del Consiglio comunale. «Siamo riusciti a ottenere dei risparmi sulla rata che dovevamo pagare (in 28 anni) per coprire il disavanzo che da 2,4 milioni si è ridotta a un solo milione. E il risparmio viene utilizzato per altre utilità a favore dei cittadini.

L'indennità alle associazioni

Il provvedimento illustrato oggi prevede, tra le altre cose, lo stanziamento di 345 mila euro relativi all’indennità del sindaco, accantonata dal 2015 al 2019, destinata a contributi ad associazioni operanti nel territorio in ambito socio assistenziale, sportivo, socioeducativo, educativo, didattico e di animazione territoriale. Verrà a tal proposito predisposto a breve un bando specifico. Sono previsti inoltre 2 milioni di euro per assunzione di personale, in attuazione del piano occupazionale 2019-2021. Per quanto riguarda gli investimenti sono stati stanziati: 1,8milioni di euro per nuovi interventi finanziati dalla legge speciale, 6 milioni di nuovi interventi per la terraferma.



In particolare i contributi saranno così articolati: