Venezia è la provincia con la percentuale più bassa di attività aperte in Veneto

Sono dati preoccupanti quelli diffusi dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo sulla base di una elaborazione di Infocamere sui i dati del Registro Imprese: Venezia è, infatti, la provincia con la percentuale più bassa (31%) di attività aperte in Veneto. Nello specifico, sono circa sono circa 8 mila gli esercizi commerciali e i servizi alla persona, al cui interno lavorano 16mila dipendenti, autorizzati all’apertura nei territori di Venezia e Rovigo in base al decreto del Governo anti-coronavirus. Fra questi, quasi 4mila riguardano il settore alimentare.

Nell’area metropolitana di Venezia sul totale delle attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona (19.517) poco più del 31% può restare aperto come da decreto: percentuale più bassa fra quelle registrate a livello regionale. Un dato che denota come le attività commerciali non ritenute essenziali dal decreto, e quindi chiuse, siano in maggioranza rispetto alle altre province. I punti vendita di prodotti alimentari sono 2.896 con 7.180 dipendenti, ovvero il 22% di tutto il Veneto; di questi 17 sono ipermercati (0,6%), 255 supermercati (8,8%), 28 discount (1%), 651 i minimercati (22,5%), 22 negozi di prodotti surgelati (0,8%) e più di 1900 quelli di commercio al dettaglio con prodotti alimentari, bevande e tabacchi (66,4%). Oltre 2600 sono le altre attività autorizzate all’apertura - edicole, ferramenta, distributori di carburante, negozi di computer, lavanderie - in cui sono impiegati più di 4500 dipendenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono 590, invece, le farmacie, i negozi di articoli sanitari e per l’igiene con circa 2000 dipendenti impiegati. Di questi 13 sono negozi di articolo igienico sanitari, 196 le farmacie, 40 le parafarmacie, 91 i negozi di ortopedica, 250 i negozi di articoli di profumeria, tolettatura e igiene personale.

Sostieni VeneziaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di VeneziaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery