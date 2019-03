Il ministro "benedice" la zona economica speciale, Confindustria chiama la Regione

Confindustria ha chiesto un nuovo incontro alla Regione Veneto per proseguire l'iter di istituzione di una zona economica speciale a Venezia e Rovigo. «Sono contento di quanto ha dichiarato il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, concordando con noi sulla grande opportunità che la creazione di una Zes offre non solo alle nostre aziende ma all’intero territorio - ha detto il presidente di Confindustria Venezia-Rovigo, Vincenzo Marinese -. Insieme alle alte categorie economiche, dunque, abbiamo chiesto un incontro alla Regione. Manderemo tutti insieme una lettera al ministro Lezzi, affinché il più rapidamente possibile si riunisca il Consiglio dei ministri, che deve decidere in merito alla nostra richiesta».