Al teatro a l'Avogaria va in scena il ménage à trois del pluripremiato “3Some”

Un triangolo insolito e divertente fra eros e malattia. Martedì 10 dicembre, ore 21.00, al teatro a l'Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) va in scena “3Some” di Tommaso Fermariello per la regia di Martina Testa. La piece si inserisce nell’ambito de “I martedì dell’Avogaria”, rassegna che porta in laguna il meglio della nuova drammaturgia nazionale.

L’acclamato e pluripremiato spettacolo “3Some” racconta la storia d’amore di due ragazzi: Diego, youtuber di successo, e Pier, ansioso commesso di una libreria. Quando al primo viene diagnosticato un cancro le loro vicende prendono una piega grottesca e tragicomica. Diego infatti decide di non curarsi secondo la medicina tradizionale ma, dopo svariate ricerche su internet, sogna di andare in Russia in una costosissima clinica, la Clinica della Nuova Medicina Europea, dove promettono miracolose guarigioni. Nel frattempo si unisce a loro una ragazza, misteriosa, attraente e svampita, che va a vivere con loro e diventa parte integrante della coppia. Così i tre, dopo aver raccolto i soldi necessari per il viaggio grazie a un video diventato virale, partono per la Russia. Una volta arrivati tutti i conflitti latenti tra i tre personaggi esplodono: le cure miracolose sembrano non apportare nessun beneficio a Diego. La sicurezza di Pier nel volergli rimanere accanto fino all’ultimo istante inizia a vacillare, e la ragazza è pronta a rivelare la propria vera identità.

Gli spettacoli, alle ore 21.00, su prenotazione telefonica ai numeri 0410991967-335372889 o via mail all’indirizzo avogaria@gmail.com.