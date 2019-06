Hard Rock Cafe festeggia l'Independence day con il meglio del folk, blues e rock Usa

Hard Rock Cafe Venezia festeggia il 4 luglio, ovvero l'Independence Day: la giornata che celebra l’indipendenza degli Stati Uniti d’America e con essa la nascita della nazione. Era il 4 luglio del 1776 quando il Congresso continentale, cioè l’assemblea dei 56 delegati provenienti dalle 13 colonie britanniche in terra d’America, adottò la dichiarazione di indipendenza, il documento che sancì l'addio delle colonie americane alla Gran Bretagna e la nascita degli U.S.A.

Come da tradizione, per tutta la giornata del 4 Luglio, Hard Rock Cafe Venezia omaggia le sue radici americane vestendosi a stelle e strisce e proponendo un viaggio musicale lungo le strade che dal folk e dal blues portano al rock, generi che affondano le loro radici proprio negli States.

I festeggiamenti serali per il Fourth of July inizieranno alle 21.30 con il concerto del duo composto da Chris Horses & Joe Bianco: un "tour" appassionato tra le sonorità made in USA, un tripudio di parole in musica capaci di raccontare, attraverso vibrazioni, aneddoti e storie riguardanti le vite dei due giovani artisti. Il rock, l’hard rock, il southern rock, il country rock, e ancora il blues e il folk della voce e della chitarra di Chris Horses incontreranno il soul e il blues del songwriter Joe Bianco per un live che metterà insieme i brani originali dei due musicisti e i pezzi dei grandi del folk, del blues e del rock maggiormente noti al grande pubblico.

Dalle 22.00 alle 24.00, gli ospiti del locale potranno gustare i core cocktails e i drink targati Hard Rock a metà prezzo, esclusivamente al bar principale.