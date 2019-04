Noale in Fiore 2019

Noale in Fiore, la mostra mercato di fiori, piante ed alberi ad alto fusto, è giunta alla 40° edizione. L'appuntamento con uno degli eventi di punta della primavera veneziana, ideato ed organizzato dalla Pro Loco noalese, è in programma domenica 14 aprile 2019, dall'alba al tramonto.

Mostra mercato

Sui 10mila metri quadrati espositivi che si sviluppano sulle piazze Castello e XX Settembre, oltre all’area della Rocca, agli spalti nord, a via dei Novale e via Polanzani, giardini di via Vecellio, saranno presenti circa 150 espositori che allestiranno un mercato dove sarà possibile trovare ogni varietà di piante e fiori, strumenti per il giardinaggio, arredi da giardino, macchinette agricole per il taglio dell’erba, bulbi di ogni specie, erbe officinali, energie rinnovabili.

Hobbisti

Noale in Fiore riserverà anche quest’anno uno spazio particolare, nella contrada Ca’ Matta e all’interno della rocca, ad oltre 50 hobbisti che sono stati selezionati per offrire ai visitatori la possibilità di acquistare prodotti originali, frutto dell’ingegno e della creatività. Significativa anche la presenza alla rassegna noalese, dei maestri fiorai, titolari di una quindicina di fiorerie della zona che esporranno a partire dalle 16 di sabato 13 aprile le loro composizioni floreali nelle sale del centrale palazzo della Loggia. Quest’anno le loro opere saranno ispirate al quarantennale della Pro Loco.