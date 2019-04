Al via la 41. Riviera Fiorita: tra percorsi fluviali, ville, spettacoli e food truck

L’edizione numero 41 di Riviera Fiorita aprirà venerdì 5 aprile la stagione turistica 2019 della Riviera del Brenta e della Terra dei Tiepolo. Ad inaugurare la rassegna sarà lo spettacolo Incanti d'Acqua, in programma a Stra, nel ramo d'acqua di fronte al ponte del Torresino. Musica, balli, rievocazioni storiche, gastronomia: questi gli ingredienti del programma che avrà inizio alle 19.30 e si concluderà attorno alle 23.00.

Riviera fiorita

Riviera Fiorita è uno degli eventi più caratterizzanti di questa destinazione, promuove e valorizza asset strategici del territorio come le ville, i percorsi fluviali, il legame con Venezia, inseriti in un sistema di accoglienza con un'offerta gastronomica e alberghiera di indiscussa qualità. La scelta di anticipare ad aprile la manifestazione abbandonando il periodo di settembre che aveva caratterizzato l’appuntamento nei suoi 40 anni, è stata una scelta ponderata per fare da volano a tutte le manifestazioni e iniziative poi spendibili turisticamente nell’area metropolitana della Riviera del Brenta.

Legame con Venezia e l'acqua

Per il lancio della destinazione, inoltre, si è pensato ad un evento che facesse sintesi di alcuni elementi fortemente identificativi: il legame con Venezia, il tema dell’acqua, le suggestioni della notte, la valorizzazione della Voga alla Veneta, la gastronomia, il ballo. È così nata l’idea di proporre Incanti d’acqua lo spettacolo che ha aperto il Carnevale 2018 di Venezia in Rio di Cannaregio con la Festa Veneziana sull’Acqua, nella suggestione della sera, nella magia degli 4 elementi: terra, fuoco, acqua, aria. Ospite d'onore: la Voga alla Veneta con le Remiere di rappresentanza che parteciperanno al corteo acqueo come fulcro stesso dello spettacolo curato nella regia dalla società Wavents.

PROGRAMMA

venerdì 5 aprile

l Stra/Vigonovo – Ramo d’acqua davanti al Ponte del Torresino

ore 19.30 – 23.00

Specchio specchio delle mie brame qual è la scarpa più bella del reame

MUSEO DELLA CALZATURA DI VILLA FOSCARINI ROSSI

ore 19.30-23.00

Indossa, fotografa e condividi sui tuoi profili social alcune preziose calzature presenti nel Museo della Calzatura. Potrai essere scelto come nostro ospite all’evento: “Pasquetta in Villa”. L’accompagnamento musicale dal vivo, a cura della scuola di musica IL PENTAGRAMMA, rallegrerà l’atmosfera e renderà la visita delle sale ancora più piacevole.

Food Truck

PARCO DELLE RIMEMBRANZE

H 19.30 - 23.00

In attesa dello spettacolo una gustosa selezione a cura di: Languorino, Boom Brasil, Mamakebon

Tour in notturna in Battello

H 20.15- IMBARCO DA PORTA PORTELLO (PADOVA) oppure

ore 21.00 - imbarco da Dolo (VENEZIA) navigazione verso Stra (VE) per assistere allo spettacolo Incanti d’Acqua. Al termine, navigazione di rientro. Durante il percorso saranno serviti, una degustazione di salumi e formaggi nel tratto da Padova, vino e biscotteria tradizionale veneziana nel tratto da Dolo. Biglietto: € 13. Prenotazione obbligatoria

La Magia del Tango

RAMO D’ACQUA DAVANTI AL PONTE DEL TORRESINO

H 22.00

Esibizione di tango con ballerini argentini su un tipico “Gondolone” veneziano

A cura della Rari Nantes Patavium 1905

Incanti d'acqua

RAMO D’ACQUA DAVANTI AL PONTE DEL TORRESINO

ore 22.20

Un inedito connubio di performance aeree, strutture luminose su barche, evoluzioni di fuoco, luci e musica, che colorerà e animerà le acque del fiume Brenta. Lo spettacolo celebra la primavera che arriva e tinge di vita un paesaggio di rara bellezza come quello creato dal corso del fiume Brenta. A cura di Wavents Events & Services