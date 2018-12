Instancabili piccoli: al Teatrino Groggia si apre con lo spettacolo "Abù sotto il mare"

Domenica 16 dicembre 2018 alle 16 al Teatrino Groggia di Venezia apre la sezione Instancabili Piccoli con lo spettacolo Abu sotto il mare di Pietro Piva, musiche e tecnica Paolo Falasca.

Lo spettacolo

Abu sotto il mare nasce da una fotografia, quella di un bambino dentro ad una valigia passato ai raggi X alla dogana di Ceuta. Abu sotto il mare è il racconto di un bambino ivoriano e della manciata di ore intorno e dentro ad una valigia rosa.

Lo spettacolo è la versione di quel bambino del viaggio che ha affrontato, di come lui immagina che siano andate le cose o di come sarebbero potute andare. Il padre di Abu vive in Europa, e nel tentativo di farsi raggiungere dal figlio, è costretto a rivolgersi ad un'organizzazione clandestina. Questa, assolda una ragazza, che ha il compito di contrabbandare Abu attraverso la dogana di Ceuta, mentre il ragazzo si aspetta di viaggiare comodamente in nave. Invece dovrà affrontare il viaggio dentro una valigia, e ci racconta quello che vede da lì dentro.

La sua visione, il suo sogno, frutto della fiducia negli adulti e nella speranza di arrivare, sono il suo viaggio, la sua avventura, che finirà su di un rullo trasportatore per valigie, tra le luci al neon ed i raggi x, le piastrelle e le mani guantate di bianco della dogana.

Prenotazioni

Prenotazioni a partire da 3 giorni prima: 329 8407362 - info@mpgcultura