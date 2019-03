Home Venice 2019, sul palco di San Giuliano Adam Beyer e Modeselektor

Sabato 13 luglio arricchisce la line up dell'Home Venice 2019 un’altra stella della techno, Adam Beyer, dj, produttore discografico e producer svedese. Dall’album d’esordio “Decoded” (Planet Rhythm, 1996) è stato un susseguirsi di successi globali che lo hanno portato all’attenzione dei dj di tutto il mondo, con apprezzamenti di critica e pubblico internazionali. Spinto dalla necessità di creare “lo strumento perfetto del dj” e grazie alla produzione di moltissimi pezzi che suona nei più famosi club, Adam Beyer è diventato una delle figure di riferimento della scena techno, un potente catalizzatore che farà scatenare tutto il popolo di Home Venice.

HOME VENICE, LINE UP COMPLETA

Modeselektor

In nome dell’elettronica, sempre sabato, atterra a Home Venice anche la celebre band di Berlino formata dal duo Gernot Bronsert e Sebastian Szary, meglio noti come Modeselektor. I Modeselektor sono il gruppo preferito da Thom Yorke e sotto il nome Moderat (la collaborazione tra i Modeselektor e Apparat) hanno suonato di supporto ai Radiohead durante alcuni loro concerti. Quest’anno gli eclettici produttori tedeschi hanno realizzato “Who Else”, nuovo album per la label Monkeytown records. Due anni di lavoro per una perla discografica che rappresenta il suono di Berlino in tutte le sue ambivalenze e l’essenza stessa del duo sperimentatore, fatta di esperienza, fiducia in se stessi e “solita pazzia”.