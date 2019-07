Il programma degli eventi di agosto a Chioggia

È un ricco calendario quello previsto per il mese di agosto a Chioggia, con più di 30 appuntamenti nell'ambito di “Chioggia Estate 2019. Un mare di emozioni” che spaziano dalla musica al teatro, dal cinema agli eventi sportivi e di animazione per i più piccoli.

Tutto il programma di agosto

TEATRO: 1-5 agosto

LE BARUFFE IN CALLE

XXIII edizione. Spettacolo teatrale itinerante per calli, rive e campielli. Ideato e realizzato da Pierluca Donin. Da “Le baruffe Chiozzotte” di Carlo Goldoni. Interpretato dagli attori del Piccolo Teatro Città di Chioggia. Musicato dal Quartetto Palladiano. Danzato dal Gruppo Chòrea

Inizio dall'Isola San Domenico, ore 20.15 (biglietti esauriti)

Info: www.arteven.it

RICORRENZE: 3-4 agosto

FESTA DEL PESCATORE

A cura dalla Fondazione della Pesca.

Dove? Santuario San Domenico e Piazza Todaro

Sabato 3 agosto: ore 19.45 Piazza Todaro, apertura dello stand gastronomico con la partecipazione della Banda Musicale Cittadina. Ore 20 degustazione gratuita di pesce, polenta e vino in collaborazione con la Brigata Gustabili della Cooperativa Titoli Minori

Domenica 4 agosto: ore 10.30 Santuario di San Domenico, Chioggia. Santa Messa del Pescatore, presieduta da S.E. Monsignor Adriano Tessarollo, Vescovo della Diocesi di Chioggia. I canti saranno eseguiti dal Coro Popolare Chioggiotto. A seguire: la premiazione di alcuni pescatori con la medaglia d'oro e la tradizionale benedizione del mare e del capitello in onore della Madonna Immacolata. Ore 20 piazza Todaro, degustazione gratuita di pesce, polenta e vino in collaborazione con la Brigata Gustabili della Cooperativa Titoli Minori. Ore 21 rappresentazione teatrale: “Le ciacole in cale” a cura del gruppo teatrale di Sant'Andrea

CINEMA: 1-11 agosto

CINEMA D'A(MARE)

Dove? Giardino scuola Media Pascoli, ore 21.15

Info: www.limage.it

MERCATI DI PIAZZA: 1 – 6 – 8 – 13 – 15 – 20 – 22 – 27 - 29 agosto

MERCATINO SOTTO LE STELLE

Dove? Lungomare Adriatico direzione nord, dalle 19 alle 24

A cura di Confesercenti

SPETTACOLI: 3 agosto

CARNIVAL PARTY

SFILATA con figuranti e majorette; lo spettacolo danzante dal Brasile IPANEMA SHOW; le più belle canzoni dei cartoni animati e sigle tv con la cover band FREEWAY! E poi lo spettacolo de LE BAMBOLE, l'animazione latina di DJ GOMEZ e LATIN STYLE, la danza del ventre, arte di strada con JOSE, l'area giochi con gonfiabile, calcio balilla e ping pong, giochi di una volta, truccabimbi e coriandoli in omaggio.

Dove? Lungomare Adriatico, ore 21 (strada chiusa dalle 19.30)

CINEMA: sabato 3 e tutti i venerdì di agosto

CINEMA AL MARE

Ingresso gratuito. Dove? Isola Verde, Punta Bacucco, ore 21.15

Info: www.limage.it

MUSICA: 4 agosto

NEGRITA

In concerto.

Dove? Isola dell'Unione, ore 21.30

Info e prevendite: www.ticketone.it

SPETTACOLI PER BAMBINI: 8 agosto

PICCOLI IN CHIOSTRO

THIORO, UN CAPPUCCETTO ROSSO SENEGALESE

Fallou Diop, Adama Gueye, Simone Marzocchi

Reinvenzione dal respiro africano della celebre fiaba dei Fratelli Grimm, Thioro, un cappuccetto rosso senegalese è un racconto dal ritmo pulsante, che porta ogni spettatore alla scoperta della savana e all’incontro con Buky la iena. Un viaggio immaginifico e bruciante attraverso l’Africa.

Spettacolo consigliato a partire dai 5 anni

Dove? Chiostro del Museo Civico, inizio spettacolo ore 21.15, info: www.arteven.it

CINEMA: 8 agosto

CINEFORUM SCIENTIFICO

Proiezione di documentari in compagnia di un esperto a disposizione per domande e curiosità

Giovedì 8 agosto: ore 21.00 “Acque costiere” (Episodi tratti dalla serie BBC Our Planet)

A cura del Museo di Zoologia Adriatica "G. Olivi"

Dove? Aula Magna di Palazzo Grassi, ore 21. Ingresso libero

INCONTRI: 9 agosto

ESTATE SOTTO LE STELLE

Osservazioni del cielo con telescopi, a cura del Gruppo Astronomia Nova di Chioggia

Dove? Parcheggio dell'acquaparco Idrofollie (Bagni Europa), ore 21.30

Info: www.astronomianova.it

SPORT: 10 agosto

ERICK HORSE SHOW

Spettacolo equestre

Dove? Lungomare Adriatico (parcheggio fronte bagni Asia), ore 21.

Ingresso gratuito (se maltempo recupero l'11 agosto)

MUSICA: 12 agosto

RUMATERA E JOHN SEE A DAY

Un mare in musica

Dove? Piazza Italia, ore 21.30

MUSICA: 13 agosto

KILLER COMBO: LET THE MUSIC SPEAK!

Un mare in musica

A cura di Radio Stereo Città

Dove? Piazza Italia, ore 21.30

MUSICA: 14 agosto

BIG BAND COMPANY

Un mare in musica. Una serata tutta da ballare, al ritmo dei successi dell’estate, tra ospiti, animazione e tanto divertimento, garantito da Radio Company.

Esibizioni dal vivo dei grandi ospiti in vetta alle classifiche musicali con i successi dell’estate 2019:

BIONDO, star di “Amici”, tra i suoi successi “Dejavù” e “Quattro Mura”

EMMA MUSCAT, che incanterà il pubblico con la sua splendida voce e che ha collaborato con Biondo nel singolo “Avec Moi”

MR. RAIN, famosi i suoi singoli “Ipernova” e “La Somma”

MARTINA ATTILI, resa famosa da X-Factor e dal singolo “Cherofobia”

ZOE, con il suo singolo “C’est la vie”

MAJURI, con il tormentone dell’estate “Festivalbar”

Spazio anche a giovani artisti emergenti, tra cui Tommaso Cesana, Greta, Furia e Alberto Rivolta.

Dove? Piazza Italia, ore 21.30

SPETTACOLI: 14 agosto

SPETTACOLO PIROTECNICO

Dove? Isola dell'Unione, ore 23.45 (se maltempo recupero il 31 agosto)

SPORT: 17 agosto

FLUO RUN FESTIVAL

Benessere e divertimento! Esibizioni delle più svariate discipline come Warm-up, Zumba, Strong e Functional Training. Dopo il fitness e la distribuzione dei gadget partirà la Fluo Run, una vera e propria “fun race” di 6 Km, adatta a tutti (camminata veloce, corsa o passeggiata), che si svolge di sera, in un contesto ricco di gadget luminosi, per il bellissimo centro storico e turistico di Chioggia e il lungomare di Sottomarina. Conclude il Fitness day, un live set con musica dal vivo, dove ascoltare, insieme a tutti gli altri "Runners", le migliori canzoni della musica dance.

Dove? Isola dell'Unione, ore 18 (partenza Fluo Run ore 21.30)

Info e iscrizioni: www.fluorunfestival.it

SPETTACOLI PER BAMBINI: 19 agosto

FAVOLE SUL PONTE

Anna De Franceschi con IN VIAGGIO CON RODARI

A quasi cento anni dalla nascita di Gianni Rodari, ripercorriamo le sue storie, favole e filastrocche con l’utilizzo di una speciale narrazione. Un’occasione per riscoprire uno dei più grandi autori italiani per l’infanzia e non solo.

Dove? Piazzetta Vigo, inizio spettacolo ore 21.15, info: www.arteven.it

CINEMA: dal 21 al 25 agosto

LAGUNA SUD – IL CINEMA FUORI DAL PALAZZO

Il miglior cinema indipendente, con proiezioni di film d'autore.

Il festival, alla quinta edizione, è ideato da Andrea Segre e Giorgio Gosetti

Dove? Auditorium San Nicolò e Chiostro San Domenico, ingresso gratuito

In più, il laboratorio formativo “Vastu o Stastu?” sul cinema documentario a Chioggia coordinato da Andrea Segre, Davide Crudetti e Michele Aiello.

Info: www.zalab.org

SPETTACOLI: 24 agosto

NOTTE DELLE STELLE

Musica, teatro e talenti chioggiotti. A cura di Confesercenti. Piazzetta Vigo ore 21

SPETTACOLI PER BAMBINI: 22 agosto

PICCOLI IN CHIOSTRO

Ullallà Teatro

IL PESCIOLINO D'ORO

Un mattino un pescatore esce di casa: spera di poter catturare anche oggi qualche pesce per far mangiare lui e sua moglie. Va a pescare, d'improvviso, la rete diventa pesantissima: dentro c'è un piccolo pesciolino d'oro che in cambio della libertà gli promette di esaudire tutto ciò che vuole.

Spettacolo consigliato dai 3 anni.

Dove? Chiostro del Museo Civico, inizio spettacolo ore 21.15, info: www.arteven.it

CINEMA: 22 agosto

CINEFORUM SCIENTIFICO

Proiezione di documentari in compagnia di un esperto a disposizione per domande e curiosità

Giovedì 22 agosto: ore 21 “Mare aperto” (Episodi tratti dalla serie BBC Our Planet)

A cura del Museo di Zoologia Adriatica "G. Olivi"

Dove? Aula Magna di Palazzo Grassi, ore 21. Ingresso libero

SPETTACOLI PER BAMBINI: 29 agosto

PICCOLI IN CHIOSTRO

Fondazione AIDA

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Cos’è la giungla e dove si trova di preciso? Ce lo raccontano le avventure del piccolo Mowgli, un cucciolo d’uomo che la terribile tigre zoppa Shere Khan ha catturato e vuole mangiarsi.

Riusciranno gli insegnamenti dei suoi inseparabili amici, l’orso Baloo e la pantera Bagheera, a salvarlo dai pericoli di questo luogo selvaggio?

Spettacolo consigliato a partire dai 5 anni

Dove? Chiostro del Museo Civico, inizio spettacolo ore 21.15 info: www.arteven.it

CINEMA: 29 agosto

CINEFORUM SCIENTIFICO

Proiezione di documentari in compagnia di un esperto a disposizione per domande e curiosità

Giovedì 29 agosto: ore 21 “Acque dolci” (Episodi tratti dalla serie BBC Our Planet)

A cura del Museo di Zoologia Adriatica "G. Olivi"

Dove? Aula Magna di Palazzo Grassi, ore 21. Ingresso libero

MUSICA: dal 29 al 31 agosto

FESTIVAL LAGUNA D'ARTE

A cura dell'Associazione Lirico Musicale Clodiense, in collaborazione con Veneto Jazz

Giovedì 29 agosto: ore 19.30 FRANCESCA BERTAZZO QUARTET

Dove? Al Giardino di Palazzo Grassi

Venerdì 30 agosto: ore 19.30 Opening Band TRIO DE JANEIRO a seguire CHORODERUA

Dove? Fondamenta Riva Vena - Ponte Scarpa

Sabato 31 agosto: ore 19.30 LUCA ZENNARO QUARTET

Dove? Giardino di Palazzo Grassi

Info: 3273324469 www.almc.it

FESTE DI PAESE: dal 30 agosto all'8 settembre

SAGRA DI VALLI

Stand gastronomico, orario serale

VISITE ED ESCURSIONI: fino al 15 settembre

organizzate dal Consorzio di promozione turistica ConChioggiaSì, anche senza il raggiungimento di un numero minimo.

Chioggia Effetto Notte

Percorsi nella storia e nelle tradizioni di Chioggia

Martedì ore 21.15 ritrovo in Piazza Aldo e Dino Ballarin a Sottomarina

02/07 S. Giacomo

09/07 Filippini

16/07 per calli, calleselle, campi e campielli

23/07 Cattedrale

30/07 S. Domenico

06/08 S. Francesco vecchio + Casa Goldoni

13/08 S. Giacomo

20/08 Cattedrale

27/08 S. Domenico

Giovedì? Ci vediamo al museo

Giovedì ore 21.15 (solo su prenotazione) Visita guidata gratuita ai Musei del centro storico di Chioggia

Ritrovo ore 21.15 c/o lo stendardo nei pressi del Palazzo Municipale

04/07 Torre di S. Andrea + Chiesa S. Andrea

11/07 S. Caterina

18/07 Museo Diocesano

25/07 Museo Olivi

01/08 Museo Civico + Gruppo Naturalistico LInneo

08/08 SS. Trinità

Eccezionalmente Venerdì: 16/08 Chiesa e Museo Pp. Filippini

22/08 Museo Civico + Gruppo Naturalistico LInneo

29/08 Torre di S. Andrea + Chiesa S. Andrea

Info e prenotazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche IAT (Lungomare Adriatico 101, Sottomarina Chioggia)

dalle ore 9 alle 12:30 e dalle 13 alle 21:30

tel. 041-403652; Cell. 3355215049

ufficio.iat@chioggia.org

LIBRI: L'INIZIATIVA A PARTIRE DAL 17 GIUGNO

LA SABBADINO: ANCHE IN SPIAGGIA IL LIBRO TI È VICINO!

La biblioteca civica "Cristoforo Sabbadino" apre un punto di prestito libri all'interno dello IAT sul lungomare di Sottomarina

Dove? IAT Lungomare Adriatico 101

Quando? Lunedì 17-20.30; mercoledì e venerdì 10-12

Per informazioni: www.chioggia.org

Pagine FB: Comune di Chioggia

e IAT Comune di Chioggia