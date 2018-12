'Bella da morir'. Giuseppe Verdi torna al centro culturale Candiani per le famiglie

Bella da morir! Aida e il bambino che sognava la musica è lo spettacolo di Teatrolinguaggi che andrà in scena domenica 9 dicembre alle 17 nell'auditorium del centro Culturale Candiani. La compagnia, che opera da oltre vent’anni nel teatro per ragazzi, da alcuni anni è impegnata nel progetto “all’Opera” un percorso di approfondimento del teatro musicale.

Trasmettere emozioni

Dopo Mozart, Rossini, Puccini e Monteverdi l’attenzione si rivolge in questo spettacolo a uno dei più grandi compositori del melodramma italiano: Giuseppe Verdi. E a una delle sue opere più conosciute in tutto il mondo: Aida. Lo spettacolo, vincitore del Lucca Teatro Festival 2017, non è una semplice riduzione dell’opera ma un vero e proprio attraversamento drammaturgico dove la musica, al pari della storia, è l’elemento scenico di scrittura. Il proposito è di trasmettere ai giovani spettatori il fascino di storie, melodie e personaggi del grande teatro d’opera in un’occasione teatrale che muove i linguaggi della scena con visionarietà e ironia. Una scrittura che unisce teatro d’attore e teatro di figura all’uso di immagine video.