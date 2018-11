Folk-pop e indie-rock all'Hard Rock Cafe con Alan Frew e Damien McFly

Hard Rock Cafe Venezia apre il mese di dicembre con una serata speciale di musica live. Domenica 2 dicembre 2018, dalle 21.30, il locale di Bacino Orseolo regala ai suoi fan due concerti di due giovani talenti cantautorali riconosciuti a livello internazionale: Alan Frew e Damien McFly.

Alan Frew

L’apertura della serata è affidata al cantante e compositore folk–pop scozzese Alan Frew. Sul palco del Cafe veneziano l’artista si esibisce in un repertorio che rappresenta la sintesi di diversi generi musicali, dal jazz di Bossa al country blues e all'americana, generi che ha fatto suoi sin da piccolo e che esprime con uno stile che lui stesso ha più volte definito “tangibile”. Il cantautore che ha aperto i concerti di Paolo Nutini e dei Texas, con oltre 160 spettacoli all’attivo e un nuovo album in uscita il prossimo anno, fa ascoltare ai fan i brani tratti dall’album di debutto "Go Easy" (2010), l’album prevalentemente acustico, con sound e parole in grado di trasmettere malinconia e grandi emozioni.

Damien McFly

A seguire il Cafe del Rock celebra il grande ritorno di Damien McFly. Dopo la tournée canadese, il cantautore padovano Damiano Ferrari che si era esibito sul palco del Cafe di Bacino Orseolo prima durante le Carnival Nights Live 2018 e poi in occasione del Friday Night Live dello scorso Aprile, torna a Venezia per scaldare il pubblico col suo sound costruito riarrangiando in chiave folk-pop e indie-rock i successi contemporanei che caratterizzano la scena pop internazionale. Accompagnato dalla sua band formata da Paolo Masiero alla batteria, Tobia Fardin al violoncello, piano e voce, Riccardo Loriggiola al basso e Francesco Ferrari alla chitarra, il giovane artista delizierà gli appassionati al locale riproponendo LEAP”, il singolo rilasciato qualche mese fa, e interpretando i brani delle quattro “Cover Collection” che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico internazionale insieme alle canzoni contenute nel primo album inedito "Parallel Mirrors".