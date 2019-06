Musica, arte e natura: Alba Festival al parco Bissuola

Quattro giornate di arte, musica e cultura: Alba Festival, al parco Bissuola, vuole affermarsi per la sua particolare aspirazione artistica e punta ad avere un respiro europeo con workshop e attività. Non il solito festival quindi, ma un movimento artistico per avvicinare i cittadini all'arte in modo alternativo e ludico. Alba è anche musica: sul palco il rock ed il pop indipendente di artisti che si sono sempre distinti per capacità, impegno e talento.

Il festival vuole anche supportare gli artisti locali inserendo i piu talentuosi nella programmazione. Ogni sera, oltre alla musica live, ci sarà una selezione musicale con dj e saranno allestite aree gastronomiche e street food, attente al consumo critico, al vegetarianesimo e al biologico locale.

Il festival è organizzato dal Settore cultura di Venezia in collaborazione con Macaco Records ed è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell'ambito del programma operativo Città metropolitane 2014-2020.

Programma

Giovedi 27 giugno

ore 17.30 /19.00 NOISEBOARD (performance, test aperto a pubblico) dai 12 anni, max 30 persone

ore 21.00 Concerto di Any Other (gruppo di apertura: Plainn)

ore 23 Dj.set Nina Db

--

Venerdi 28 giugno

ore 17.30 Workshop di Stop-motion

ore 21.00 Concerto di Matita (gruppo di apertura: Niadra)

ore 23 dj.set LECRI

--

Sabato 29 giugno

ore 12.30 Picnic condiviso con laboratori d'arte e caccia al tesoro

ore 21.00 concerto di Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL (gruppo apertura: Folake)

ore 23.00 dj.set Paul

--

Domenica 30 giugno

ore 10.00 RE/CYCLE~ “Da rifiuti a strumenti musicali elettroacustici” a cura di V.E.R-V: workshop (tutto il giorno) 10-13, 14-19 target = massimo 20 partecipanti tra i 14 e i 19 anni (liceali)

ore 21 concerto dei New Candys

ore 23.00 dj-set Marthelloebasta