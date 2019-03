Alborosie all'Home Venice: la star mondiale del reggae sul palco di San Giuliano

Un nuovo linguaggio, un nuovo stile, un nuovo ruolo per una nuova casa, "Home Venice: the revolution is starting". Il festival musicale che dal 12 al 14 luglio porterà al Parco San Giuliano di Mestre le tendenze più cool della scena musicale internazionale è pronto a rivelare un’altra potente tranche artistica. Venerdì 12 luglio 2019, sarà la volta della star mondiale del reggae, Alborosie.

HOME VENICE, LA LINE UP COMPLETA

Alborosie

Pseudonimo di Alberto D'Ascola, Alborosie è un cantante, beatmaker e musicista italiano, ex leader e fondatore della band Reggae National Tickets, da anni trasferitosi in Giamaica. Alborosie è in tour con “Unbreakable”, il nuovo album rilasciato a giugno dell’anno scorso per l’etichetta Greensleeves e registrato con la formazione originale dei leggendari The Wailers (Aston “Family Man” Barrett, Junior Marvin e Tyrone Downie). Nono disco dell’artista siciliano che festeggia ben 25 anni di folgorante carriera, “Unbreakable” vanta di cinque featuring di varia estrazione: Chronixx, l’artista più in voga in Giamaica, Beres Hammond, una leggenda vivente, Jah Cure, uno degli artisti più rilevanti della scena giamaicana, i Raging Fyah e l’hawaiano J Boog.