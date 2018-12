Alborosie celebra i suoi 25 anni di carriera al Rivolta di Marghera

Appuntamento da non perdere al Centro Sociale Rivolta di Marghera. Alborosie, uno degli artisti reggae più stimati ed apprezzati a livello internazionale, torna sui palchi italiani nel 2019 per celebrare i 25 anni di carriera e presentare il suo ultimo album "Unbreakable - Alborosie meets The Wailers United", uscito lo scorso giugno, dove per la parte strumentale, si è avvalso della collaborazione della formazione originale dei The Wailers, con la partecipazione di Aston Barrett Jr. L'appuntamento è per sabato 9 marzo 2019, a partire dalle 20 e fino alle 4 di notte.

Il nuovo album

Grazie al nuovo album Alborosie è stato considerato tra le nomination dei Grammy Awards 2018 come Best Reggae Album e ha raggiunto gli 8 milioni di stream. Unbreakable, il nono album per l'etichetta Greensleves, contiene quattordici tracce di puro roots reggae, senza dimenticare sonorità più moderne, come in Contradiction e nella title track, e una cover sui generis, The Unforgiven dei Metallica.