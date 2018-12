Alessandro Baronciani presenta "Negativa" alla libreria Marco Polo di Venezia

Alessandro Baronciani, dopo il successo di "Le ragazze nello studio di Munari" torna in libreria con un romanzo grafico inedito per BAO Publishing: "Negativa". Un'affascinante incursione nell'orrore, con una storia che racconta luci ed ombre della vita di una bellissima fotomodella: Stella. La ragazza più fotografata del mondo, talmente sotto i riflettori che sembra non abbia quasi un'ombra. Ma qualcosa cosa si nasconde nelle tenebre del suo inconscio. Baronciani presenterà il suo graphic novel venerdì 14 dicembre 2018 alla libreria Marco Polo di Venezia, dalle 20.

Alessandro Baronciani

Alessandro Baronciani è fumettista, illustratore, art director, grafico e musicista. Nato a Pesaro ma milanese d'adozione. Ha pubblicato per Black Velvet Una storia a fumetti, raccolta delle sue prime autoproduzioni scritte e spedite per posta. Sempre per Black Velvet, pubblica Quando tutto diventò blu e Le ragazze nello studio di Munari. Quest'ultimo è stato ristampato da BAO Publishing in un'edizione rimasterizzata. La collaborazione con la casa editrice milanese nasce però nel 2013 con la pubblicazione di Raccolta - 1992/2012 e continua nel 2015 con La distanza, scritto a quattro mani insieme a Colapesce, romanzo grafico che ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e critica. Nel 2016 pubblica con successo il fumetto Come svanire completamente, un libro sperimentale con oltre quaranta storie a fumetti sparse e racchiuse in una scatola, nato attraverso una raccolta fondi online.