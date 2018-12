"Piccole gonne", Fullin porta al Toniolo la rilettura ironica del libro di Louisa Alcott

Alessandro Fullin sarà in scena venerdì 21 dicembre, alle 21, al Teatro Toniolo di Mestre con il nuovo spettacolo “Piccole Gonne”, quarto appuntamento della stagione 2018-2019 di Io sono comico. Liberamente tratto da Little Women di Louisa M. Alcott, Fullin propone una nuova commedia, "infeltrimento teatrale" di un classico della letteratura americana, rilettura tagliente e ironica di un libro che le nostre sorelle avevano sempre tra le mani fino agli anni '60.

Lo spettacolo

La storia è nota: Mrs March, una madre estremamente apprensiva, deve sistemare le sue quattro figlie con matrimoni all'altezza delle sue aspettative. Purtroppo, nessuna delle sue figlie (Mag, Jo, Amy, Beth), malgrado esse siano convinte del contrario, ha molto da offrire a un giovanotto americano. Mrs March tuttavia non si darà per vinta e, coadiuvata dall'avara Zia March, riuscirà a confezionare bomboniere per ognuna delle sue protette. Questo spettacolo di e con Alessandro Fullin realizzato con la compagnia Nuove Forme, nella più schietta tradizione elisabettiana, sarà interpretato da soli attori uomini. Con un'unica eccezione: ma sarà proprio il pubblico che dovrà scoprire chi è l'intrusa su un palco già dominato da tanta femminilità.

Biglietti