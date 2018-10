Alì Family Run di Chioggia 2018

Con l’avvicinarsi della 33esima Huawei Venicemarathon è tempo anche di Alì Family Run, le corse non competitive riservate a studenti e famiglie che come ogni anno scandiscono il percorso di avvicinamento alla grande festa della maratona del prossimo 28 ottobre. Quest'anno entra a far parte di questo progetto di promozione sportiva anche la città di Chioggia che sabato 6 ottobre terrà a battesimo la sua prima edizione con già 2200 iscritti e che farà da capofila alle successive tappe di San Donà, Dolo – Riviera del Brenta e Mestre.

Il percorso

La partenza è alle 10 e il ritrovo alle 9 al campo sportivo Isola dell’'Unione. La partenza della corsa-camminata è prevista dall’'Isola dell’'Unione e il percorso si svilupperà lungo il bacino del Lusenzo in direzione Sottomarina. Il tragitto percorrerà tutto il Lungolaguna fino agli Uffici Giudice di Pace, quindi attraverserà il ponte di via Granatieri di Sardegna e farà ritorno all'Isola dell'Unione attraverso il ponte della Cuccagna, calle Vescovi e Riva Vena. Per i bambini delle scuole dell'Infanzia sarà previsto un percorso più breve. Lungo il tragitto è garantita la presenza di polizia municipale, protezione civile e volontari dell'A.S.D. Cavalli Marini.

L'iscrizione

Il costo dell’iscrizione è di 5 euro e il ricavato, tolte le spese organizzative, verrà destinato agli istituti scolastici partecipanti e a favore del progetto di Alex Zanardi Obiettivo3. Nel dettaglio, per le iscrizioni effettuate presso gli istituti scolastici la suddivisione sarà la seguente: 2 euro devoluto ad attività didattiche, 2 euro a copertura dei costi organizzativi e 1 euro a Obiettivo3. Per le iscrizioni individuali, la quota devoluta al progetto di Zanardi sarà di 3 euro. Diversi sono i modi per iscriversi: contattando la segreteria organizzativa di Venicemarathon scrivendo all’indirizzo info@venicemarathon.it, online sul sito www.huaweivenicemarathon.it, oppure in loco il giorno stesso della manifestazione presso lo stand di 1/6 H Sport fino ad esaurimento posti.

«Ottima opportunità»

«È una bella opportunità quella di avere per la prima volta la Family Run nel nostro territorio -– commenta il sindaco Alessandro Ferro -– ringrazio in particolare il Presidente di A.S.D. Venicemarathon Club Piero Rosa Salva e il vice presidente Stefano Fornasier per aver scelto Chioggia, città che ha risposto fin da subito in maniera positiva. La nostra amministrazione si impegna a valorizzare lo sport e attività come la corsa, che pratico anch'io da qualche tempo, e posso assicurare dà benessere al corpo e alla mente. Il percorso scelto per la Family Run lungo la laguna del Lusenzo è un gioiello del nostro territorio, mi auguro che l'iniziativa sia un successo e che possa ritornare il prossimo anno».