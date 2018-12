All'auditorium di Chioggia il concerto "Consonanze"

"Consonanze", con musiche composte dal maestro Antonio Rolfini, è in programma domenica 30 dicembre all'auditorium San Nicolò di Chioggia. Gli interpreti: Angela Felisati (voce narrante), Antonio Rolfini (pianoforte), Mariangela Patrono (flauto), Claudio Miotto (clarinetto), Simone Montanari (violoncello).

Antonio Rolfini si presenta per il terzo anno consecutivo a Chioggia presentando il suo ultimo lavoro, recentemente presentato al Museo Archeologico di Ferrara e in programma il 16 febbraio al teatro "Petrarca" di Arezzo. Musica e narrazione costituiscono un tutt'uno dando vita ad una storia musicale e narrata di grande intensità emotiva. La sua musica di Antonio Rolfini intende abbracciare un pubblico attento e capace di apprezzare il superamento degli schemi e dei formalismi accademici; la libertà compositiva, che deriva da tale scelta, è permeata da varie sfumature: new age, blues, pop, tardo-romantiche e novecentesche che la rendono adatta ad un vasto uditorio.