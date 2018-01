Al Centro Sociale Rivolta di Marghera è tempo di All You Can Dance Vol. 02

All you can dance, Marghera edition Vol. 02. L'appuntamento è al Centro Sociale Rivolta per sabato 13 gennaio 2018, a partire dalle 20. Alla consolle spazio a Nina dB (Golden Age Hip-Hop & R&B), Francesco Effe (Electroswing), bad Vibes (Drum'N'Bass) e Paul Laza (Elettronica/Techno).

Per la cena

All'interno del Rivolta saranno attive l'osteria e la pizzeria dove sarà possibile gustare pizze e piatti preparati con materie prime di qualità selezionate da produttori locali, accompagnati da ottime birre artigianali e vini del territorio.