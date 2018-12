Candiani Groove: "Alma de Tango", danza e musica dal vivo

Alma de Tango, compagnia Naturalis Labor

Al centro culturale Candiani mercoledì 5 dicembre torna il tango, quello autentico, che porta lo spettatore a essere rapito dalla musica, dagli sguardi appassionati, dal movimento veloce delle gambe: è lo spettacolo Alma de Tango con la compagnia Naturalis Labor diretta da Luciano Padovani. L’essenza del tango è coinvolgente, tanto più se in scena ci sono ballerini formidabili che ci accompagnano in questo viaggio.

Da una parte la musica dal vivo del Tango Spleen Trio, che con grande maestria propone brani di Astor Piazzola e della tradizione liberamente reinterpretati, dall’altra il tango virtuosistico a appassionante di Stefania Babboni, Loredana De Brasi, Silvio Grand, Elisa Mucchi, Roland Kapidani, Roberta Morselli. Lo spettacolo porta lo spettatore a immergersi nelle atmosfere sensuali delle milonghe di Baires, negli ambienti fumosi del tango, lungo le strade dei barrios argentini. Il tango ha la tristezza dei crepuscoli di Buenos Aires. Ascoltando il tango si avvertono guizzi di lame, fruscii di sottovesti, porte che si chiudono per sempre e fischi di bastimenti che partono per chissà dove.

Nonostante l’essenzialità dell’impianto scenico, lo spettacolo riesce a creare l’atmosfera tipica di una milonga. Attraverso i brani suonati dal gruppo, assistiamo ad un excursus sulle varie tipologie di tango e di movimenti che lo accompagnano. Ma dietro ogni passo c’è sempre un significato ben preciso, più che in altre forma di danza. Tradizioni che si tramandano anche attraverso la danza.

Un delicato omaggio di Luciano Padovani al tango, da vedere anche in una sala teatrale, una location così diversa dalle strade in cui questa meravigliosa danza è nata. La compagnia Naturalis Labor è stata creata nel 1988 da Luciano Padovani con sede organizzativa e operativa a Vicenza, ed è riconosciuta e sostenuta da Ministero dei Beni e Attività Culturali, Regione Veneto. In questi vent’anni di attività la compagnia ha svolto un enorme lavoro di ricerca e pedagogia sulla danza contemporanea.