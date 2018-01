Jazz&, 2. edizione della rassegna jazzistica: primo appuntamento con Cohen e Gonçalves

Veneto Jazz firma al Teatro La Fenice di Venezia la seconda edizione di Jazz&, rassegna di quattro concerti che mette in scena, alle Sale Apollinee, le diverse declinazioni della ricerca jazzistica, con apertura ai più innovativi linguaggi della contemporaneità e uno spazio ai giovani talenti, che anticiperanno ogni esibizione degli artisti internazionali in cartellone.

La rassegna

"Jazz& sta a significare tutte le congiunzioni del jazz contemporaneo con le sonorità del mondo - spiega il direttore artistico di Veneto Jazz Giuseppe Mormile - Una rassegna che esplora generi diversi, in un luogo, il Teatro La Fenice, che nel tempo ha dato spazio ai grandi nomi che hanno scritto la storia della musica, ma anche alle espressioni più all’avanguardia. Con questo progetto vogliamo, ancora una volta, sondare gli esiti più originali della ricerca odierna, offrendo al pubblico uno sguardo sulle nuove sensibilità musicali in circolazione, alcune inedite, altre già affermate".

Anat Cohen e Marcello Gonçalves

Sabato 27 gennaio 2018 dalle 18 Anat Cohen (clarinetto) e Marcello Gonçalves (chitarra a sette corde) sono i protagonisti dell’interpretazione della musica di Moacir Santos, uno dei più innovatori e influenti compositori brasiliani. Con Outra Coisa, rivisitano in una nuova prospettiva melodie leggere ed eleganti, restando fedeli all’opera del compositore per precisione nella scrittura, ma anche per la libertà che la sua musica suggerisce. Clarinettista e sassofonista, Anat Cohen ha conquistato i cuori e le menti di tutto il mondo con il suo virtuosismo espressivo e la sua piacevole presenza scenica.