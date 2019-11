Il meteorologo Mediaset Andrea Giuliacci a Nave de Vero

Andrea Giuliacci, meteorologo, climatologo e accademico italiano, sarà alla Nave de Vero venerdì 8 novembre 2019 alle 21.30 per un incontro dedicato alla meteorologia. Un appuntamento speciale alla scoperta dei fenomeni fisici che influenzano il clima, un’occasione per sviluppare anche il tema dei cambiamenti climatici e dell’esigenza di una nuova cultura e di comportamenti più consapevoli del mondo in cui viviamo.

Andrea Giuliacci

Classe 1971, Andrea Giuliacci, figlio del famoso meteorologo umbro Mario Giuliacci, si è laureato in Fisica presso l'Università degli Studi di Milano e ha successivamente conseguito il dottorato di Ricerca in Scienze della Terra presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Dal 2002 cura le previsioni del tempo in video per i telegiornali delle reti Mediaset. Ha pubblicato diversi libri su meteorologia e climatologia, è coautore di numerosi articoli accademici e dal 2007 è membro del CBN-E (Climate Broadcasters Network - Europe), organismo che raccoglie circa 50 meteorologi provenienti da diversi stati dell'Unione europea e che sotto la guida del Direttorato per l'Ambiente della Commissione europea si prefigge l'obiettivo di fornire ai cittadini europei una corretta ed esaustiva informazione riguardante il cambiamento climatico.