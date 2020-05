Andrea Pennacchi racconta l'Iliade nel primo episodio di Omero non piange mai

La nuova produzione del Teatro Stabile del Veneto "Omero non piange mai" è un video racconto ideato e messo in piedi da Andrea Pennacchi in due episodi con le musiche di Giorgio Gobbo e le illustrazioni di Vittorio Bustaffa per la regia di Marco Segato. Il nuovo format a cura di Teatro Boxer nasce dalla volontà di capire cosa resta oggi dei poemi omerici e se questi hanno ancora qualcosa da dirci e insegnarci.

Il primo episodio, Racconti sull'Iliade, debutterà in streaming sul canale You Tube dello Stabile del Veneto sabato 23 maggio alle 20.00 e sarà disponibile anche sui canali degli Stabili di Bolzano, del Friuli Venezia Giulia e Sloveno.

Racconti sull'Iliade

Racconti sull'Iliade è una costola di Eroi, spettacolo nato molti anni fa, con la regia di Mirko Artuso, finalista al Premio off 2011 del Teatro Stabile del Veneto. Pennacchi racconterà della guerra sotto le mura di Troia restando fedele al racconto originario del primo grande narratore della storia, pur inserendo qualche spunto personale, per permettere a ognuno di vedere nella propria mente, di riempire le parole del narrato con le immagini della propria esperienza e della fantasia.