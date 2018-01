Andy dei Bluvertigo omaggia David Bowie: le canzoni del duca bianco al Teatro Corso

Andy Flunn, cofondatore dei Bluvertigo, porta in scena un omaggio dedicato alla straordinaria vita di David Bowie con lo spettacolo musicale "Andy & White Duke Band". Impegnato con voce, sax, tastiere e funambolici cambi d’abito, Andy sarà affiancato da Alberto Linari alle tastiere, Alessandro De Crescenzo alla chitarra, Marco Vattovani alla batteria, Max Pasotti al basso e Nicole Pellicani, voce femminile. L'appuntamento è per venerdì 2 febbraio 2018, a partire dalle 21.15.

Gli ospiti

Ospiti speciali della serata, con due coreografie realizzate sui brani Varsavia e Life on Mars, sono i ballerini Alessandro Bidinat e Anna Carbone campioni italiani di danza nel 2015. Il concerto prender’ il via da Dtation to Station (colonna sonora del film Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino) per poi ripercorrere la straordinaria carriera del Duca Bianco tra classici come Space Oddity, Heroes, Let’s Dance ed altri intramontabili successivi.

Prevendite